Un julio de récord deja casi medio millar de empleos nuevos en Arousa

Fachada oficina de empleo en Vilagarcía Mónica Ferreirós

El mes de junio deja casi medio millar de personas menos en las listas de demandantes de empleo en las comarcas de Arousa (499), de la mano especialmente del sector servicios, que aumenta las contrataciones para dar cabida al incremento del consumo.

El descenso del paro lo encabeza Vilagarcía, con un centenar de puestos de trabajo más creados durante el primer mes del verano. Lidera además la creación de empleo en la segunda comarca con mejores resultados de Galicia. En O Salnés, fueron 325 las personas que encontraron trabajo en junio. En realidad, todos los municipios salinienses registran un descenso del desempleo en junio, aunque con menor tirón de Sanxenxo (-47) y O Grove (-39) que en otras temporadas estivales, mientras que destaca que Vilanova creara medio centenar de puestos de trabajo.

Las cifras también son buenas en la comarca de Ulla-Umia, con 76 demandantes menos inscritos en las listas del Sepe, destacando la cabecera, Caldas de Reis, que creó 29 empleos en el pasado mes.

En cuanto a la zona norte de Arousa, cerró junio con 98 parados menos. En O Barbanza, el municipio que más empleo crea es Rianxo, con 34 parados menos, seguido de Ribeira, con 31, mientras que Boiro gana 25 contratos y A Pobra, ocho.

Fue un buen mes, en general, en toda Galicia, movido por un adelanto de las temperaturas veraniegas que llenaron especialmente las zonas de playa y, en concreto, la costa arousana. Además, la campaña de rebajas también contribuye a la creación de nuevos empleos, así como una hostelería que llena sus terrazas en estos días.

Así lo muestran también la comparativa entre los meses de mayo y junio. La mayor parte de los empleos creados en O Salnés, en concreto 278, fueron en el sector servicios. Aunque destaca también el crecimiento de la industria durante el mes pasado, con 36 nuevos puestos creados en la comarca más turística de Arousa.

El trabajo autónomo

La situación es más preocupante en el sector autónomo. La asociación UPTA, con sede en Vilagarcía destaca que Galicia perdió tres comercios al día durante el mes de junio, aunque en términos generales la evolución del trabajo por cuenta propia continúa siendo positiva. Por epígrafes, la hostelería vuelve a liderar el crecimiento mensual, con 204 nuevos afiliados, seguida de la construcción, que incorpora a 60 trabajadores. Por el contrario, los negocios vinculados a la educación, con 232 afiliados menos, un comportamiento habitual coincidiendo con el final del curso académico