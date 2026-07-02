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Arousa

Arousa comienza la temporada de verano con el izado de las banderas azules en sus playas

Sanxenxo lidera el ranking en España al ondear sobre los arenales un total de 18 de estos distintivos

C. Hierro
02/07/2026 18:09
El alcalde de Vilagarcía, Alberto Varela, y el concejal de Turismo, Álvaro Carou, en el izado de la bandera azul en la Compostela
El alcalde de Vilagarcía, Alberto Varela, y el concejal de Turismo, Álvaro Carou, en el izado de la bandera azul en la Compostela
Gonzalo Salgado
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Los municipios de Arousa ya están preparados para recibir a los centenares de visitantes que, cada año, eligen sus playas para disfrutar de las vacaciones de verano. Esto es así porque ayer se hizo entrega a las distintas localidades de las 24 banderas azules que ondearán en los arenales de esta zona.

Uno de los encargados de recibir estos galardones fue el alcalde de Sanxenxo, Telmo Martín, quién recogió hasta 18 distintivos para Pampaído –por primera vez– Area de Agra, Areas, Panadeira, Silgar, Baltar, Caneliñas, Canelas, Paxariñas, Montalvo, Bascuas, Pragueira, Major, Foxos, Nosa Señora da Lanzada, Areas Gordas, A Lapa y O Espiñeiro.

Acto de entrega de las banderas azules a las playas de Sanxenxo
Acto de entrega de las banderas azules a las playas de Sanxenxo
Cedida

“Detrás de cada Bandeira Azul está o esforzo de preto de 200 persoas de seguridade, limpeza e mantemento e para elas hoxe e sempre o noso recoñecemento. Eles forman parte dese Sanxenxo de calidade”, señaló Martín en el momento de la entrega de los distintivos a los representantes del servicio de socorrismo que estará presente en cada uno de estos arenales.

El resto de los concellos arousanos que cuentan con banderas azules en sus playas son Vilagarcía (Compostela y O Campanario), A Illa (Area da Secada y O Bao). Ribeira (Coroso) y A Pobra (Lombiña-Cabío).

“A Compostela de hoxe dista moito da que era hai quince anos. Grazas aos investimentos que temos realizado en saneamento, na renovación do paseo marítimo, na rexeneración integral da area e a eliminación do cadillo, na colocación dos farois ornamentais, na dotación de equipamentos deportivos e, ultimamente, na recuperación dun tramo da fachada marítima coa nova zona verde do Ramal”, señaló el alcalde vilagarciano, Alberto Varela, en el acto de izado del galardón sobre este arenal.

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