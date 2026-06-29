Nuevos jueces para Vilagarcía, Ribeira y Cambados

Jura 75 Promoción Cedida

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia acogió la jura o promesa de seis juezas y dos jueces de la 75 promoción de la Carrera Judicial, nombrados en funcioens de refuerzo en varios tribunales de instancia entre los que se encuentran Ribeira, Vilagarcía y Cambados.

Estarán entre el 1 de julio y el 30 de noviembre, para reforzar las plantillas durante las vacaciones de verano. El presidente del TSXG, Ignacio Picatoste, destacó las "responsabilidades" que asumirán y señaló que, a lo largo de su carrera profesional, deben ser conscientes de que son "un ejemplo, un referente para la sociedad".

El presidente del TSXG también indicó que "deberán seguir estudiando" y les recordó que se integran en la "estructura del Poder Judicial".