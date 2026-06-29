El BNG pacta con el Gobierno un estudio sobre la productividad de las Rías

El diputado Néstor Rego Cedida

El diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego, consiguió que el Gobierno incorporase en el Real Decreto-ley de medidas anticrisis la incorporación de medidas en defensa del sector marisquero, como un estudio exhaustivo sobre la productividad de las rías, como la de Arousa.

Es uno de los acuerdos alcanzados entre nacionalistas y el Ejecutivo de coalición, como medida complementaria de ayuda al sector del mar gallego, dando respuesta a una de sus principales demandas, según indican desde el BNG.

“Trátase de determinar con rigor científico o que xa é unha evidencia para o sector: a perda da productividade das nosas rías. A partir dese diagnóstico, será posible establecer as medidas correctoras e as actuacións necesarias para restaurar plenamente a súa calidade ambiental e recuperar a súa capacidade productiva”, destaca Rego. El BNG incide en que este trabajo permitirá contar con datos científicos sólidos para conocer las causas del descenso de la producción, que en Arousa es acuciante en especies como el berberecho o el mejillón.

Rego valora positivamente la incorporación de esta medida al decreto, al considerar que supone “un paso máis para afrontar con seriedade un problema estrutural” del marisqueo.