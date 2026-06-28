Gardacostas se incauta de 92 kilos de pulpo y 111 cacharros en la Ría de Arousa

Comisos de Gardacostas Cedida

El Servizo de Gardacostas, dependiente de la Consellería do Mar, comisó en los pasados días 92 kilos y 111 cacharros en la Ría de Arousa, en zonas de Rianxo, A Illa y O Grove. En el conjunto de la Ría de Arousa los agentes levantaron un total de nueve actas, de las cuales seis fueron de incautación y tres de presunta infracción.

El operativo, que se llevó a cabo a escasos días de que finalice la veda del pulpo, fue fruto del despliegue coordinado entre la Unidade Operativa (UO) de Vilaxoán y los Servizos Centrais. El dispositivo más destacado se ejecutó en las áreas de Defragueiras y Negreiriñas, por parte de personal vilaxoanés, donde se tramitaron dos actas de incautación que se saldaron con el comiso de 51 cacharros y 48 kilos de pulpo.

Nasas de butrón

Además, en las zonas de Taragoña y As Negreiras se extendieron tres actas de presunta infracción, con la retirada de 28 nasas de butrón, 40 cacharros, seis kilos de pulpo y otros seis de choco. El balance de actuaciones de esta unidad de Arousa se completó en la Mesa de Con (A Illa), donde se localizaron 20 nasas sin identificar que tenían en su interior siete kilos de pulpo y dos kilos de nécora.

Por otra parte, la Unidad Operativa de Servizos Centrais intervino en las zonas intermareales y de canal de Pedregosa y Pedra da Loba, localizando aparejos sin balizar ni identificar. Esta operación se saldó con la incautación de 12 nasas de pulpo, 60 nasas de camarón y 25,1 kilos de pulpo. A mayores, en un control perimetral en Pedras Negras, los guardacostas retiraron una cacea de alcatruces con veinte cacharros y otros 7,4 kilos de captura. Al no poder identificarse a los infractores y comprobar que el marisco estaba vivo, se procedió a su liberación inmediata al medio marino.