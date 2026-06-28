Más bodas civiles que religiosas: una tendencia dominante en Arousa

Una boda civil en la casa consistorial de Vilagarcía Mónica Ferreirós

Los últimos datos que arroja el Instituto Galego de Estatística (IGE) sobre la situación actual de los matrimonios en la comarca certifican el auge de las ceremonias civiles, frente a las religiosas que continúan perdiendo peso, en muchas ocasiones, por las dificultades que acarrea la organización del evento. En especial se señalan los inconvenientes para celebrar enlaces religiosos fuera de las parroquias, como pueden ser las capillas de los pazos.

En concreto, en el año 2025, el tipo de matrimonio más frecuente según el IGE fue el civil, con un 88,12%, mientras que los religiosos registraron un 11,8%. Esto supone un incremento notable si se comparan las cifras con las del año 2015, en el que el 72,10% de los matrimonios fueron civiles y casi el 30% religiosos.

Aunque ya hace una década las bodas civiles cogían la delantera con respecto a las tradicionales, los datos ahora son, aún si cabe, más llamativos y esto es algo que también han podido apreciar los espacios de la comarca destinados a albergar y organizar este tipo de celebraciones.

En 2025, el tipo de matrimonio más frecuente fue el civil, con un 88,12%, los religiosos registraron un 11,8%

Isidro Caballería Poza es gerente de Sens Restauración, la empresa que explota la Finca La Atlántida y propietario del Pazo da Golpelleira, en Vilagarcía, y de la Quinta do Ramo, en el municipio de Tomiño. “La Atlántida es un espacio que monté hace casi veinte años y ahí pasé, en 2008, de hacer un 70% de bodas religiosas y un 30% civiles a este año, en el que probablemente estemos en un 80% civiles y un 20% religiosas. Y esto es así en todos los espacios”, apunta Caballería.

Se busca la flexibilidad

En cuanto a los motivos parecen ser muchos, pero entre ellos se encuentra la “falta de flexibilidad” del ente eclesiástico. Y es que aunque los pazos cuenten con su propia capilla, la Archidiócesis de Santiago de Compostela no permite -a las parroquias que forman parte de su competencia- celebrar allí el sacramento del matrimonio. “Creo que muchas parejas prefieren las bodas civiles porque dominan todos los aspectos de la ceremonia y evitan esta rigidez”, declara Caballería.

La polémica de las capillas

Espacios muy populares en la comarca de Arousa para festejar estas celebraciones, como el Pazo Da Buzaca y el Pazo a Toxeiriña, ambos en Moraña, o el Pazo Señorans, en Meis, cuentan con una capilla propia en sus inmediaciones, pero no le pueden dar el uso que a muchos les gustaría. “Yo creo que en muchas ceremonias civiles, si el párroco se desplazara hasta los espacios, las parejas optarían por la opción religiosa”, insiste el propietario de la Golpelleira.

“Hubo una época en la que, o te casabas por la iglesia o no te casabas, porque una boda civil era un escándalo”

Sin embargo, la posición de la Iglesia es otra muy distinta y es que consideran que en multitud ocasiones estas capillas se ven más como un elemento para “hacer negocio” que como un entorno apropiado para celebrar lo que consideran un sacramento. “A lo mejor en esa misma capilla se celebran bodas civiles, por eso nosotros queremos conservar el espacio sagrado, que son las parroquias”, explica Juan Ventura Martínez, el cura de San Vicente de O Grove, y aclara que sí se podrá dar uso a estas capillas cuando los contrayentes sean familiares del propietario del lugar, hasta su tercera generación.

Ventura también es consciente de esta realidad, pero explica que hace años la decisión ni se planteaba. “Si miras los libros parroquiales verás que había una época en la que o te casabas por la iglesia o no te casabas, porque una boda civil era un escándalo. Mucha gente se casaba entonces por esta cuestión social, no por fe. Es verdad que igual ahora tenemos menos matrimonios, pero los que tenemos son con sentido religioso”, señala.

¿Cómo son las bodas ahora?

En el Pazo a Toxeiriña, aunque también confirman el auge de los enlaces civiles, aseguran que se trata de algo que lleva años observándose y explican: “las bodas han cambiado mucho en Galicia”.

Y es que la tradición de servir entre cuatro y cinco platos y prolongar los banquetes el máximo tiempo posible ya no es algo que se pueda ver facilmente. “Antes había mucho marisco en las bodas de esta zona y, en general, muchos más platos, pero ahora se opta por un aperitivo más largo y después un par de platos antes de la fiesta”, explica una de las responsables del pazo.

Comenta también que aunque el concepto “boda tipo cóctel” todavía no se ha instalado del todo en Arousa, las parejas optan más por acercarse a esta opción y salirse de lo tradicional. “Invierten más en iluminación o en el dj, porque ahora, en parte, lo más importante es la fiesta”.

Otra de las tendencias que caracteriza la época actual de enlaces matrimoniales es la franja de edad. La edad media de las parejas que pasan por el altar parece estar ahora entre los 35 y los 40.

Más espacios donde escoger

Además, también aumenta la competencia para las salas de eventos que declaran, “hay más competencia, nuevos espacios y todos tocamos menos bodas. Sobre todo después de la pandemia que fue cuando se diversificó más el mercado”, cuentan desde a Toxeiriña.

En definitiva, las bodas en Arousa llegan, pero parece que algo más tarde que hace unos años, cuentan con más opciones de espacios en los que celebrar y con una preferencia clara hacia los enlaces civiles.