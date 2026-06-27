El patuxo pone en jaque al sector del mejillón en Arousa: devora la cría ya en la cuerda

Cangrejos en una cuerda de mejillón Cedida

Un nuevo fenómeno pone en jaque al sector del mar. En este caso, afecta a los bateeiros y se trata de una proliferación “sen precedentes” del patuxo, un cangrejo depredador del mitilo.Su presencia en las rías, señalan, siempre fue habitual pero, en esto meses, “apareceu en cantidades inusuais e cunha conduta nova: está a comer a mexilla directamten das cordas da batea”, explican desde Opmega.

Esta situación se documentó, con especial intensidad, en la ría de Muros, pero también en Arousa, Pontevedra y Vigo. En todos los casos, los productores encuentran cuerdas vacías y mejilla consumida antes de alcanzar el tamaño comercial. Desde el sector señalan que no tienen memoria de haber vivido ningún episodio semejante.

“Non recordamos nada igual. O patuxo sempre estivo nas nosas rías, pero nunca o víramos comer a mexilla en cría desta maneira. A magnitude do problema levounos a pedir ao CIMA que o investigue con urxencia”, señala Ricardo Herbón, presidente de Opmega.

De hecho, la organización de bateeiros ya se puso en contacto con el Centro de Investigacións Mariñas para aportar documentación y solicitar un estudio específico sobre este fenómeno. El objetivo es conocer las causas de esta proliferación inusual, pero también evaluar las medidas viables para proteger las bateas de este cangrejo.

La organización de productores señala que el cambio climático, cuyos efectos está alterando el comportamiento de muchas especies marítimas, es uno de los factores que puede estar tras este comportamiento del patuxo.

Además, apuntan a que esta plaga llega en un momento “moi delicado para a miticultura galega”. En este sentido, recuerdan que 2025 tuvo el “peor” resultado “en décadas”, con una producción que descendió hasta las 177.638 toneladas, “mínimo histórico e tercer descenso consecutivo, moi lonxe das 300.000 toneladas do pico de 2006”.

"Soluciones conjuntas"

A todo ello, se suman los episodios de marea roja, que este año “encadeáronse con dureza e duración inusuais”, llegando a estar cerrados al mismo tiempo todos los polígonos, “algo que non ten precedentes na historia do sector”, señala Opmega.

En este contexto, la aparición de una nueva amenaza, además sobre la cría, suma presión sobre el sector, que defiende que ya está “moi castigado”.

Opmega incide en que “cada corda que o patuxo baleira é produción que non chegará a porto, perdas que se engaden ás xa acumuladas nestes meses”. Por ello, Herbón apunta que “estamos preocupados, o sector mexilloeiro non pode seguir absorbendo golpe tras golpe”.

Por todo ello, desde la organización de productores señalan que continuarán trasladando información sobre la evolución de esta situación y mantiene el contacto abierto con el CIMA y con la Consellería do Mar, para buscar soluciones conjuntas.

Subida de la temperatura del mar

Lo cierto es que la subida de la temperatura de las aguas, una de las principales consecuencias del cambio climático, está provocando cambios en los comportamientos de las especies que se hacen evidentes incluso en las playas. Sucede, por ejemplo, con la llegada de las ‘liebres de mar’, con una apariencia similar a la de las babosas y que hace unos tres o cuatro años que empezaron a aparecer, de forma masiva, por las playas como las de Vilaxoán, A Concha-Compostela u otras de la Ría de Arousa. En los inicios de este verano volvieron a verse por el arenal sur de Vilagarcía. Aunque es una especie que siempre estuvo presente en la Ría, a la costa llegan desorientadas y por el exceso de calor en el mar, según indicaron los expertos. Lo mismo sucede con el patuxo, que además de multiplicarse cambia de comportamiento, comenzando a ser perjudicial para la producción de una especie tan querida en Arousa como es el mejillón.

La subida de la temperatura del mar es algo que comienza a notarse, de forma abrupta, desde hace tres veranos, aunque es un fenómeno del que entidades como Greenpeace llevan tiempo advirtiendo, y que tiene importantes consecuencias.

De hecho, también se percibió durante el pasado mes de mayo, todavía en primavera, cuando las boyas de Puertos del Estado registraron récords de temperatura, tanto en el Atlántico como en el Mediterráneo. De hecho, en las playas de Vilagarcía llegaron a rozar los 23 grados en la zona de la orilla, en los días más calurosos, como el 27.

Además, en la semana del 25 al 31 no hubo un día en el que la temperatura bajase de los 18 grados centígrados. Un tipo de temperatura que se daba antes en julio y agosto y ahora ya llega en el último mes de la primavera. Unas cifras que no se dieron en 2025, aunque ya entonces eran bastante elevadas.

La subida de la temperatura es uno de los factores que afecta al sector del mar. También los intensos temporales que se vivieron durante el pasado invierno, especialmente en los meses de enero y febrero, que provocaron un importante descenso de la salinidad del agua.

Una tormenta perfecta para que la bajada de la producción siga siendo la tendencia. Ocurre con especies como el berberecho y la almeja japónica, pero ahora también afecta al mejillón por la llegada masiva del cangrejo patuxo, depredador de mejilla.