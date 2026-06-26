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Arousa

Estos son los seis campings de Arousa considerados de primera categoría por Turismo de Galicia

Fátima Pérez
26/06/2026 13:43
Imagen de archivo de un camping de O Grove
Imagen de archivo de un camping de O Grove
D.A.
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El Camping Paisaxe, en Vilanova de Arousa; el Paisaxe II y el Siglo XXI, ambos en O Grove; el Camping Cachadelos, el Boavista y el Camping de Baltar, en Sanxenxo, figuran entre los establecimientos de primera categoría de Galicia, según la clasificación de Turismo de Galicia.

Estos seis campings destacan por la calidad de sus instalaciones, la amplia oferta de servicios que ponen a disposición de los usuarios y, en muchos casos, por su privilegiada ubicación en entornos naturales.

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Con la llegada del verano comienza también la temporada alta para este tipo de alojamientos, una opción que gana cada vez más aficionados entre los turistas nacionales e internacionales que eligen Arousa como destino para sus vacaciones. La combinación de naturaleza, proximidad a las playas y una oferta de servicios cada vez más completa convierte a los campings en una alternativa al alza dentro del sector turístico de la comarca.

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