Magia y fuego por los cuatro costados en Arousa por San Xoán

Un hombre saltando una hoguera en O Salnés Mónica Ferreirós

La noche mágica de San Xoán llenó Arousa de hogueras, tradición y mucha diversión, en una celebración que además este año pudo hacerse por todo lo grande al ser festivo al día siguiente. No faltó el fuego, para dejar atrás los malos recuerdos y recibir el solsticio de verano como se merece. Se trata de una tradición muy arraigada en Galicia, vinculada a la naturaleza y que no pierde el toque de la tradición, por lo que desde bien temprano los mercados y las plazas de abastos, como la de Vilagarcía, se llenaron de personas en buscas de las hierbas para atraer la buena suerte.

Fueron centenares de hogueras las autorizadas en las tres comarcas de Arousa, aunque algunos de los concellos optaron por una comunicación previa, por lo que no se puede contabilizar. No es el caso de Vilagarcía, el más grande, que concedió permiso para un total de 326 cachadas. Otros, como Vilanova, concedieron 147, mientras que en Sanxenxo serán 207, en Valga 110, en O Grove 83 y en Caldas 62. En cuanto a la zona norte de la Ría, en Barbanza, Ribeira calcula que serán sobre dos centenares las hogueras prendidas.

El entorno de las playas, cerca del mar y punto privilegiado para ver el esperado anochecer, fue el punto escogido por muchos para pasar la noche. En Vilagarcía, es tradicional la hoguera de A Covacha, en Carril, un entorno privilegiado para disfrutar de la cita. Pero los que optaron por mover el esqueleto y hacerlo en el barrio, tuvieron la opción de O Piñeiriño, donde la comisión de fiestas preparó una cita por todo lo grande, con el Combo Dominicano dándolo todo para que las sardiñadas, el criollo y el churrasco no se queden atascados. La gastronomía es, como en todas las fiestas gallegas, un ingrediente principal y por ello las plazas vivieron estos días un auténtico furor por las sardinas, que se podían conseguir por hasta ocho euros el kilo.

También en Caldas la noche se vive por todo lo alto, con la hoguera en el río Bermaña, pasacalles desde las 20:30, mil raciones de sardinas en pan y el espectáculo ‘Fire performance’. Las actividades siguen hoy, con la subida muy madrugadora al monte Xiabre para ver desde allí el amanecer en Laxe dos Bolos.

Seguridad reforzada

En un año marcado por el eclipse del 12 de agosto, la naturaleza está muy presente en las comarcas arousanas. Por ello, en Sanxenxo se organizaron actividades como el ‘Roteiro de Herbas’, para hacer el ‘cacho’ o el agua de San Xoán. Expplican desde la asociación cultural Andarela que se utilizan varias hierbas, como “tromentelo, folla de cana, choupo, ruda, herba luísa, manzanilla, ortelán, miltrastes, fiunchos, herba de San Xoán, espadaina, poenxo, herba lemona, lirio, romeo, ourego, loureiro, allo, rosas, follas de nogueira con tres noces, fento rizado (peineta), herba do Carme, silveira, folla de figueira, folla de olmo, folla de laranxeira, malva-rosa, hortensia, folla da viña”, entre otros. Son muchas las leyendas y la tradición oral y escrita vinculada a esta tradición.

Por otra parte, este año había cierta preocupación por las elevadas temperaturas para esta noche, lo que llevó a los concellos a emitir bandos para pedir a los organizadores de hogueras que extremasen las precauciones. Aunque las temperaturas descendieron ligeramente, sobre todo en la costa, los servicios de emergencia y las policías reforzaron la vigilancia, no solo por incidentes relacionados con las hogueras, sino también por la elevada participación vecinal.

La fiesta continúa

Lo cierto es que San Xoán se vive todavía más intensamente en aquellas zonas en las que se celebran las fiestas propias. Es el caso de Bamio, con una programación de cinco días que comenzó el pasado viernes. Durante estos días hubo pasacalles, charangas, fiesta infantil o incluso una pantalla para ver el Mundial. Durante la noche de ayer, la verbena contó con Los Player’s y América SL. Pero la fiesta sigue hoy, con pasacalles desde primera hora con Queimada y Nós de Sobradelo, misa cantada por la coral Rosalía de Castro y una sesión vermú.

En Baión, la comisión preparó una programación por todo lo alto para esta jornada festiva. Comenzará por la mañana, con la tradicional tirada de fuegos, para continuar con el pasacalles de Fanfarria Furruxa. A las 13 horas, habrá misa cantada por el coro parroquial de O Sixto y, al acabar, la procesión y un concierto de la misma charanga.

Por la noche, como colofón, delante del pabellón se celebrará la gran verbena, que contará con las orquestas Gran Parada y Solara. Desde la organización invitan a participar para celebrar “unha noite chea de tradición e festa” que quede para el recuerdo colectivo. Son algunas de las pinceladas de un San Xoán que se vive por todo lo alto en Galicia, y en el que también ponen su grano de arena los locales hosteleros, que organizan sus propias sardiñadas populares.