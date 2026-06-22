Mar destina 1,8 millones a regenerar bancos marisqueros en la Ría de Arousa

Imagen de archivo de mariscadoras en la zona del puente de A Illa Gonzalo Salgado

Casi dos millones de euros para regenerar arenales y sembrar almeja en la Ría de Arousa. El Consello da Xunta acaba de dar luz verde a varios convenios de colaboración bilateral destinados a mejorar de forma considerable la producción marisquera tras los graves daños sufridos en los temporales del invierno pasado.

El proyecto de mayor envergadura es, precisamente, en Arousa. En concreto, en A Illa. La Cofradía de Pescadores da Illa contará con un presupuesto de 1.357.655 euros. Una cantidad que les permitirá actuar en una superficie de 1.400.491 metros cuadrados y que incluye acciones en arenales como A Canteira, O Vao, Camaxe, Xastelas o As Aceñas. Lo que se hará es actuar tanto en las concesiones propias como en las de libre marisqueo. Las tareas implicarán directamente a un total de 153 mariscadoras de a pie a lo largo de doce jornadas al mes.

Con la financiación se harán trabajos de descompactación y oxigenación del sustrato ayudados con el tractor del pósito. Esto se combinará con labores manuales en zonas de difícil acceso. Además se retirarán las macroalgas y habrá raro de almeja japónica desde O Aguillón y O Mallón hacia Riasón-Tarais. El proyecto se completa con la siembra de dos millones de unidades de babosa en O Vao y con un sistema de preengorde en linternas de cinco pisos en el puerto de O Xufre.

En Boiro

La otra entidad beneficiada será la Sociedad Cooperativa Gallega Ría de Arousa, que contará con una inversión de 435.573 euros para las actividades de restauración. En ellas participarán una mariscadora a pie a partir de octubre en un ámbito de actuación de 29.920 metros cuadrados que van desde punta Portomouro hasta Pedra Rubia. En este caso la Consellería do Mar destaca esta acción por su fuerte “compoñente loxístico”. De hecho se prevé que se aporten unos mil metros cúbicos de arena de cantera para corregir zonas improductivas en Punta Fontenla y punta Pedra Rubia. Se trasladarán con camiones bañera y tractores con pala.

El acondicionamiento del sustrato incluye el desfondado mecánico y una segunda fase a flote mediante embarcación. El control de depredadores se ejecutará calando nasas con dos embarcaciones para retirarlas, además del uso de redes. El sargazo se retirará a flote con rastros de vieira y de forma manual por tierra.

Ya en la fase final la estrategia incluye sembrar más de 3,5 millones de unidades de almeja babosa en tres fases y un plan de inversiones para la adaptación mecánica del tractor (ruedas, bomba hidráulica para un arado de dos palas para lodos y botellas basculantes).

Estos paquetes de medidas se acordaron de forma bilateral con cada entidad y consolidan –como así señalan desde la administración autonómica– la hora de ruta diseñada por el ejecutivo gallego, que eleva ya a 14 el número de pósitos y agrupaciones del litoral que se acogieron al plan extraordinario de casi 23 millones de la Xunta para hacer frente a la mortalidad provocada por la caída crítica de la salinidad en las rías.

Los convenios garantizan una compensación para las personas mariscadoras por los trabajos de regeneración de hasta 700 euros al mes.