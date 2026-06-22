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Arousa

Los arousanos Carlos Fernández Coto, Javier Montero y Pablo Pazos, nuevos directivos de Apatrigal y Óliver Laxe socio de Honra

Redacción
22/06/2026 17:09
El director y guionista Oliver Laxe
El director y guionista Oliver Laxe
[Europa Press] Alejandro Martínez Vélez
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La Asociación para a Defensa do Patrimonio Cultural Galego (Apatrigal) celebró el pasado viernes su asamblea general, en la que remodeló su estructura organizativa. Así, la nueva junta directiva queda integrada por el estradense Carlos Henrique Fernández Coto como presidente, aunque residente en O Barbanza desde hace años, ocupando el puesto de director de la Oficina de Rehabilitación de Rianxo. El camabdés Javier Montero Pérez, por su parte, será el vicepresidente y el grovense Pablo Pazos Otero, como secretario, completan la nueva directiva de la asociación.

La asamblea aprobó también a tres nuevos Asociados de Honra: David Alan Chipperfield, afincado en Corrubedo, cara visible de la Fundación RIA y una de las voces más influyentes de la arquitectura contemporánea internacional, siendo galardonado con el Premio Pritzker; Óliver Laxe, por su contribución a la revitalización del rural gallego; y Santiago Martínez Otero, ‘Chago’, por su “traxectoria profesional ao servizo da conservación, restauración e divulgación do patrimonio arquitectónico”.

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