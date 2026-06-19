¿Puede Hacienda embargarte la cuenta aunque vivas de una pensión? El TEAC lo aclara

El debate surge a raíz del caso de una pensionista a la que se le embargaron 748 euros existentes en su cuenta corriente Interasesoría

El Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC) viene de establecer el pasado 30 de abril un nuevo criterio que aclara cómo deben practicarse los embargos sobre cuentas bancarias en las que conviven salarios o pensiones protegidos por la ley con otros ingresos susceptibles de embargo.

La resolución, en un recurso de unificación de criterio promovido por la Agencia Tributaria, busca aclarar las dudas que venían suscitándose en este ámbito y homogeneizar y dar respaldo a la actuación administrativa, sentando base.

El debate surge a raíz del caso de una pensionista a la que se le embargaron 748 euros existentes en su cuenta corriente. La defensa de la contribuyente alega que se trataba de dinero indispensable para su subsistencia y que los ingresos percibidos procedían de una pensión de viudedad. Sin embargo, tras analizar los movimientos bancarios se determina que el saldo trabado proviene de una ayuda económica ingresada por sus hijos y no de la pensión, la cual había sido ingresada unos días antes y que su importe ya había sido agotado a través de diversos pagos y cargos.

En un primer momento, el Tribunal Económico-Administrativo Regional de la Comunidad Valenciana procedió a anular el embargo, bajo la consideración de que el saldo disponible era inferior a la cuantía inembargable de la pensión. La Agencia Tributaria recurrió dicha decisión ante el Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC), al entender que la protección que recoge la norma (Ley de Enjuiciamiento Civil) alcanza únicamente a salarios, pensiones y alguna que otra prestación pública y no a cualquier ingreso recibido en la cuenta bancaria.

Finalmente, la resolución del órgano central da la razón a la Administración, fijando así una doctrina de aplicación general. Este nuevo criterio fijado, establece que, cuando en una cuenta bancaria se perciban, además del salario o la pensión (conceptos protegidos por la Ley), otros ingresos considerados embargables —como pueden ser ayudas familiares, rentas o cantidades procedentes de actividades económicas—, será necesario analizar detalladamente el origen del saldo existente en el momento del embargo.

Si de ese análisis se determina que el dinero disponible en la cuenta bancaria procede exclusivamente de ingresos embargables, la Administración podrá retener la totalidad del saldo. Si, por el contrario, no es posible determinar con seguridad la procedencia de las cantidades debido al carácter fungible del dinero, se presumirá que los primeros gastos o cargos realizados corresponden al salario o la pensión inembargables y destinados a cubrir las necesidades básicas del deudor.

El TEAC alega que el objetivo de esta interpretación es garantizar el denominado “mínimo vital” protegido por el artículo 607 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, evitando así que el embargo de cuentas corrientes vulnere la protección legal prevista para salarios y pensiones. Pero al mismo tiempo, también pretende evitar que esa protección se extienda a ingresos que no tienen naturaleza salarial o prestacional, puesto que implicaría otorgar una cobertura no prevista por la ley.

En la resolución tomada por el Tribuna Central también se consolida, unla línea doctrinal iniciada por el propio tribunal en 2025, cuando modificó su criterio para reconocer que las cantidades inembargables procedentes de salarios o pensiones conservan esa condición, aunque permanezcan en la cuenta más allá del mes de percepción, siempre que se pueda justificar dicha procedencia.

En definitiva, esta resolución lanza un mensaje claro a ciudadanos y administración por igual: lo que protege la ley no es el saldo de tu cuenta, sino el origen de lo que hay en ella. Conocer la procedencia de cada ingreso puede marcar la diferencia entre un embargo legítimo y uno que vulnera tus derechos más básicos. En un contexto en el que los procedimientos de recaudación son cada vez más automatizados, resoluciones como esta recuerdan que detrás de cada expediente hay una persona, y que la seguridad jurídica no es un tecnicismo: es una garantía que nos protege a todos.

María Pérez, asesora fiscal en Inter Asesoría