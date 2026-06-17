Lecciones de marítima para el alumnado del centro ocupacional 'O Saiar'

Visitaron el centro ubicado en Corón Mónica Ferreirós

El alumnado del centro ocupacional ‘O Saiar’ visitó las instalaciones del Centro de Investigacións Mariñas de Galicia (CIMA), en Vilanova. Allí conocieron qué se hace en este lugar clave para la investigación marítimo-pesquera. Con ellos estuvo la directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, Ángeles V. Suárez, así como el director del CIMA, Carlos Gabín.

Durante la cita los profesionales les enseñaron a los alumnos los procesos que se llevan a cabo en este centro investigador de referencia en Galicia, su funcionamiento y su relevancia para el sector marítimo-pesquero, además de poner en valor la diversidad, el interés para todas las personas de los oficios del sector del mar y cómo estos trabajos pueden ayudar a la promoción de sus capacidades.