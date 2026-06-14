Captan la imagen de un corzo por fototrampeo en el monte Xiabre

Imagen de un corzo en el Xiabre

Un aficionado del fototrampeo, una técnica que consiste en fotografiar o filmar a los animales en su medio natural con cámaras camufladas que se activan con sensores de movimiento, capta a un corzo en el monte Xiabre.

Aunque se trata de una especie característica de esta zona, ya que abundan en la zona norte del país y en general donde las condiciones forestales le son favorables para ocultarse con facilidad, no es tan común poder verlos con tanto detalle, si no es gracias a estos sistemas de control.