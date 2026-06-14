Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Arousa 

Captan la imagen de un corzo por fototrampeo en el monte Xiabre

Esta técnica permite fotografiar o filmar a los animales en su medio natural con cámaras camufladas que se activan con el movimiento

Fátima Pérez
14/06/2026 12:58
Imagen de un corzo en el Xiabre
Imagen de un corzo en el Xiabre
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

Un aficionado del fototrampeo, una técnica que consiste en fotografiar o filmar a los animales en su medio natural con cámaras camufladas que se activan con sensores de movimiento, capta a un corzo en el monte Xiabre.

Aunque se trata de una especie característica de esta zona, ya que abundan en la zona norte del país y en general donde las condiciones forestales le son favorables para ocultarse con facilidad, no es tan común poder verlos con tanto detalle, si no es gracias a estos sistemas de control. 

corzo

Varios conductores ayudan a un corzo herido que sufrió un atropello en la carretera entre Vilagarcía y Pontevedra

Más información
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620