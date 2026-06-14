La asociación de mineros de Touro defiende que los problemas de la Ría no los causa un proyecto que "está inactivo"

Miembros de la asociación viendo la zona de la mina Cedida

La Asociación de Mineros de Touro, por su parte, señala que la manifestación mezcla “o proxecto da mina coniniciativas industriais que nada teñen que ver con el”. En este sentido, apuntan a que se trata de un proyecto distinto al de Altri, en otro sector y en diferente localización. “Vinculalos baixo un mesmo lema é unha estratexia deliberada para inflar cifras de asistencia e confundir á cidadanía, e nós non o imos aceptar en silencio”, dicen desde la plataforma, que apunta que representa “a máis de 1.800 socios e socias, veciños e veciñas dos nosos concellos”.

Además, destacan que el proyecto no está en funcionamiento. “A mina non opera. Non hai actividade extractiva. Non hai vertidos. Non hai impacto. E con todo, preséntase como responsable dunha crise da ría que leva anos producíndose. Alguén pode explicar como unha industria que non existe está a contaminar a ría?”, se preguntan los mineros.

Sin embargo, para la asociación, los responsables de la situación de la Ría son otros, como “os vertidos masivos de purín que chegan aos ríos da cunca sen control ningún”, o las “depuradoras que non funconan ou que quedan desbordadas cada vez que chove”, así como las “redes de saneamento obsoletas que verten directamente aos cauces” o los “vertidos urbanos e industriais que levan décadas deteriorando o ecosistema” y lamentan que “por iso non hai manifestación” y “ninguén convoca unha marcha por terra e mar” ni “freta un bateeiro para denuncialo”.

Apoyo en la zona

Para la asociación de mineros, es difícil de entender que “miles de persoas sexan mobilizadas contra algo que aínda non existe e que ningún deles saia á rúa contra o que xa está a mater a ría”. Destacan que los datos de pérdida de producción se dan con la mina cerrada y que, cuando estaba en funcionamiento, hace décadas, “estes problemas non existían”.

“Se o marisqueo se está a afundir, como recoñecen os propios convocantes, a causa hai que buscala noutro lado”, dicen los mineros, que destacan el apoyo en la zona. “En Touro e O PIno hai familias que necesitan traballo de calidade, mozos e mozas que se ven obrigados a marchar e unha comarca que se baleira cada día un pouco máis”. Por todo ello, exigen que el proyecto se evalúe con criterios técnicos y científicos, “non con pancartas” y reclaman a la sociedad gallega “un mínimo de coherencia” a la hora de denunciar los problemas de la Ría. “Apoiamos un proxecto mineiro moderno e responsable, con todas as garantías ambientais”, concluyen.