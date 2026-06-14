Arousa respalda a su Ría en una masiva manifestación

Salida de la manifestación Teijeiro

Miles de arousanos se manifiestan ahora en A Illa en defensa de la Ría y por la protección del sector marisquero.

Con salida desde la playa de O Vao, la comitiva es extensa y buena parte de los asistentes todavía se encuentran intentando acceder.

La protesta también pide la paralización de proyectos como Altri y la Mina de Touro.

En este sentido la plataforma de mineros de O Touro defiende que su proyecto nada tiene que ver con otras industrias, que la Mina "non está en funcionamentio, non ten actividade extractiva. Non hai verquidos. Non hai impacto".

La manifestación finalizará en O Xufre, donde la Plataforma en Defensa da Ría de Arousa, Mima do Touro- Pino Non y Ulloa Viva leerán sus comunicados.