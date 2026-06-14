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Diario de Arousa

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Arousa

Arousa respalda a su Ría en una masiva manifestación

Reclaman la protección del marisqueo y el freno a proyectos contaminantes

Olalla Bouza
14/06/2026 12:27
Salida de la manifestación
Salida de la manifestación
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Miles de arousanos se manifiestan ahora en A Illa en defensa de la Ría y por la protección del sector marisquero.

Con salida desde la playa de O Vao, la comitiva es extensa y buena parte de los asistentes todavía se encuentran intentando acceder.

La protesta también pide la paralización de proyectos como Altri y la Mina de Touro. 

En este sentido la plataforma de mineros de O Touro defiende que su proyecto nada tiene que ver con otras industrias, que la Mina "non está en funcionamentio, non ten actividade extractiva. Non hai verquidos. Non hai impacto".

La manifestación finalizará en O Xufre, donde la Plataforma en Defensa da Ría de Arousa, Mima do Touro- Pino Non y Ulloa Viva leerán sus comunicados.

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