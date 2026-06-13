Los primeros incendios de la temporada castigan los montes de Caldas y Meaño

Las llamas castigan Carracedo Mónica Ferreirós

Hasta cuatro incendios detectó esta madrugada la Consellería de Medio Rural en la parroquia de Carracedo, en Caldas de Reis. Los agentes consideran que todos fueron fuegos intencionados ya que se originaron de madrugada y en distintos puntos próximos entre sí, como el lugar de Gorgullón y O Cope, junto a la AP-9.

Al parecer el primer fuego se declaró en torno a las 2:00 horas y calcinó 1,7 hectáreas, quedando controlado poco antes de las 7:00 horas. Después, a las 4:00 horas, se detectó un segundo incendio, que arrasó un conato, es decir una superficie de menos de una hectárea, mientras que un tercer foco, declarado a las 5:20 horas, afectó a una superficie similar.

En total se vieron afectadas cerca de 6,5 hectáreas en Carracedo y media en la parroquia de Xil

El cuarto y último fuego se originó a las 6:45 horas y las brigadas no lo estabilizaron hasta ya llegado el mediodía. Este último fue también el más agresivo, ya que castigo a un total de 2, 85 hectáreas de arbolado. De hecho, más allá de los agentes, brigadas y motobombas, también se movilizó para esta extinción un helicóptero.

En total, y según los datos que recogió Medio Rural, se vieron afectadas cerca de 6,5 hectáreas en Caldas en el primer incendio forestal de la temporada coincidiendo con el aumento de las temperaturas.

Media hectárea en Meaño

En Meaño las llamas también causaron estragos tras registrarse un incendio durante la madrugada en la parroquia de Xil que arrasó media hectárea. Tal y como confirmaron desde la consellería, la rápida actuación y el gran número de efectivos que se movilizaron, impidieron que las llamas, que comenzaron en una zona situada detrás de las instalaciones de la bodega Paco & Lola, arrasasen más terreno.

Sin embargo, al igual que ocurrió en Caldas, las investigaciones apuntan a que este fuego pudo ser provocado, ya que, una vez más, las llamas comenzaron de madrugada.

Concretamente, para esta actuación se movilizaron dos agentes, cuatro brigadas y cinco motobombas, efectivos de Protección Civil de Pontevedra, miembros de Emerxencias de Sanxenxo y la Guardia Civil.

Estos incendios llegaron además en un fin de semana que ya se teñía de rojo por las elevadas temperaturas que azotaron, sobre todo, la provincia de Pontevedra. Concretamente el índice de riesgo de incendios señalaba a Ribadumia como el único concello con nivel extremo. En el resto de la comarca el valor marcó hoy “moi alto”.

Fuego en Padrón

Más allá de estos focos, Arousa amaneció camuflada en humo procedente de un incendio en Padrón que se llevó por delante ya 180 hectáreas y obligó a evacuar a una decena de viviendas. El fuego llegó a sobrepasar los límites de Padrón y entró en Teo, pero no afectó a la comarca arousana.