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Arousa

El albariño de Paco & Lola y la ventresca de atún en mantequilla de los Peperetes ganan los premios a la excelencia del Clúster

Más de cien candidaturas se presentaron a esta edición

Olalla Bouza
12/06/2026 18:05
Botellas de Paco & Lola
Cedida
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El Clúster Alimentario de Galicia (Clusaga) ha distinguido a nueve empresas y proyectos en la duodécima edición de los Premios Galicia Alimentación, unos galardones que reconocen la innovación, la sostenibilidad, la excelencia y la capacidad de crecimiento de la industria alimentaria gallega y entre los que se encuentran dos arousanos: la bodega Paco & Lola, de Cambados; y la conservera Peperetes, de Carril.

También hay otra firma, como Larsa, Conxemar o Granja Campomayor, además de Ouro de Quiroga, Sacrapastas, Airas Moniz y Lugar da Veiga.

 La entrega de premios puso el broche final al Foro Galicia Alimentación 2026, celebrado en la capital gallega bajo el lema “Alimentar el futuro: competitividad, sostenibilidad y soberanía en un mundo incierto, y la clausura corrió a cargo de la conselleira de Medio Rural, María José Gómez.

En la categoría de Producto Excelente, el jurado distinguió al albariño Paco & Lola Prime 2021, al aceite AOVE Autóctono Mansa e Brava de Ouro de Quiroga, a las Galletas de Xián de Sacrapastas y a la Ventresca de Bonito en Mantequilla Airas Moniz elaborada por Los Peperetes. La edición de este año superó el centenar de candidaturas presentadas.

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