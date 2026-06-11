Todos quieren visitar Arousa en verano, pero ¿a dónde escapan sus vecinos durante la temporada fuerte del turismo?

Imagen de archivo de una turista por Vilagarcía Gonzalo Salgado

La Ría de Arousa se proclama cada verano como el destino favorito de Galicia para los turistas, recibiendo a miles de visitantes que eligen sus playas, paisajes y gastronomía. El año pasado, tan solo en la comarca de O Salnés se alcanzaron los 907.000 turistas durante los meses de junio, julio y agosto, una cifra de récord y que permite estimar que en el total de la zona de Arousa –que incluye las comarcas de Barbanza y Ulla-Umia– se superó el millón de viajeros.

Sin embargo, mientras esta emblemática zona costera atrae cada año a numerosos visitantes de dentro y fuera de la comunidad, e incluso del país, muchos arousanos aprovechan estas mismas fechas para hacer las maletas y partir hacia otros destinos.

Según datos disponibles en el Instituto Nacional de Estadística (INE), durante el tercer trimestre de 2025 (julio, agosto y septiembre) se realizaron un total de 2.660.409 viajes entre todos los residentes de Galicia, siendo la época de mayor aglomeración de salidas del año: en el primer trimestre, se realizaron un total de 1.605.130 viajes, mientras que en el segundo y el cuarto fueron 2.210.993 y 1.856.743, respectivamente. Pero, ¿cuáles son los destinos preferidos de los residentes de la Ría para sus vacaciones de verano?

Sol y playa, pero en otro lugar

Las agencias de viajes de la zona consultadas coinciden en que las opciones más demandadas son aquellas que ofrecen sol y playa, estando entre los destinos favoritos las Islas Canarias, Cabo Verde, Malta y el Caribe, aunque también se registran reservas puntuales a países con una oferta más cultural como Italia o Grecia, entre otros.

En esta línea, explican que no existe una época predominante para viajar durante el verano, sino que las partidas se distribuyen de forma bastante equilibrada entre los meses de junio, julio, agosto e, incluso, septiembre.

Aunque desde Celtic Viajes, agencia ubicada en Caldas de Reis, apuntan a un ligero aumento de la demanda a finales de junio y durante la primera quincena de septiembre. “Por tema precio, ahora mismo julio y agosto se están igualando bastante a septiembre. Pero yo creo que es todo un poco psicológico, porque la gente piensa que septiembre y junio son más baratos y tiran a esas fechas. Pero la realidad es que está bastante igualado todo”, explican.

Por otro lado, destaca el caso de Más Viajes Sanxenxo, ubicada en la capital gallega del turismo, donde revelan que “vendemos más para después de verano, porque mucha gente de aquí está trabajando o disfruta de las playas de la zona. Suelen reservar para después de la temporada fuerte, sobre septiembre y octubre”, comentan.

Hasta 1.000 euros por persona

Las profesionales del sector exponen que actualmente el precio medio ronda los mil euros por persona para un viaje de, más o menos, una semana. “Depende del destino, la fecha y más cosas, pero más o menos los precios andan por ahí”, apuntan desde la agencia Viaje Fontao Travel, en Ribeira.

Asimismo, señalan que las familias suelen ser el público predominante en las reservas estivales, algo que asocian a la simultaneidad de las vacaciones escolares con las empresariales, por lo que el precio total de las vacaciones suele alcanzar los 4.000 euros de media.

No obstante, últimamente aprecian un creciente interés por parte de los jóvenes por acudir a las agencias para organizar sus viajes de verano, sobre todo para destinos menos convencionales, cuando lo habitual era que este nicho gestionase de manera independiente sus salidas a través de las plataformas online.

“Están dejando un poco de lado internet, sobre todo cuando son viajes grandes”, señalan en Caldas de Reis, desde donde subrayan que “incluso para escapadas más cortas, de fin de semana o así, están viniendo. Yo creo que está volviendo un poco la tendencia a dejarse asesorar”, apuntan.

En cuanto a la gestión de las reservas, afirman que la mayoría se realizan con varios meses de antelación, aunque sigue habiendo quien se acerca en el último momento para cerrar un viaje. “Ocurría más antes, porque los que reservan con una semana o 15 días de margen saben que van a pagar más, y ahora está todo muy caro”, comentan desde la capital barbanza.

Pese a ello, en general desde los negocios apuntan que los arousanos siguen buscando la manera de reservar al menos una semana para realizar un viaje durante el verano. Además, aseguran que las tendencias en los destinos de la temporada estival apenas han cambiado con el paso de los años, aunque reconocen que el encarecimiento general de los servicios ha influido en los hábitos de consumo.