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Arousa 

Goza do Ulla, las rutas que avivan turismo, cultural y economía en cinco concellos de Arousa

Pontecesures, Valga, Catoira, Vilagarcía y Rianxo ofrecerán un año más itinerarios para este verano

Fátima Pérez
11/06/2026 09:13
Una de las rutas del programa Goza do Ulla
Una de las rutas del programa Goza do Ulla
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Pontecesures, Valga, Catoira, Vilagarcía y Rianxo participarán un año más en el programa Goza do Ulla, una iniciativa que lleva años promoviendo rutas de senderismo en los concellos bañados por el río Ulla durante los meses de verano.

El programa de este 2026, compuesto por 19 roteiros en 19 concellos implicados en esta iniciativa de dinamización turística, cultural y económica, arrancó ya el pasado 30 de mayo en Boqueixón. Tal y como adelanta la programación, las rutas no llegarán a la comarca de Arousa hasta el próximo 30 de agosto y lo harán en Cesures, con el roteiro ‘Pontecesures á beira do Ulla’.

Valga celebrará una nueva edición de su programa de senderismo 'Goza do Ulla' el 29 de septiembre

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Ya en septiembre, el día 13, será el turno de Vilagarcía con ‘Xiabre, o Ulla e a ría’, el día 26 los caminantes llegarán a Valga para recorrer ‘O Ulla, entre o patrimonio e a tradición’ y el 27 de septiembre la ruta de ‘As Tres Cruces’ en Rianxo. Este año Catoira cerrará el programa, al menos de los municipios de Arousa, y lo hará el próximo 4 de octubre con ‘Ruta de San Cibrán’.

Fechas del Goza do Ulla en Arousa

  • 30 de agosto en Pontecesures: ‘Pontecesures á beira do Ulla’
  • 13 de septiembre en Vilagarcía: ‘Xiabre, o Ulla e a ría’
  • 26 de septiembre en Valga: ‘O Ulla, entre o patrimonio e a tradición’
  • 27 de septiembre en Rianxo: ‘As Tres Cruces’
  • 04 de octubre en Catoira: ‘Ruta de San Cibrán’

Promoción de naturaleza, patrimonio y gastronomía

Goza do Ulla funciona además como un método para promover los recursos naturales, patrimoniales y gastronómicos de los concellos del entorno. El objetivo pasa por convertir toda esta comarca en un foco de atracción turística de referencia en Galicia, generando así oportunidades para el comercio local, el turismo activo y la valorización del patrimonio. Además, favorece la cooperación intermunicipal y contribuye a fijar población y crear actividad económica en el rural.

En total, el río Ulla recorre unos 130 kilómetros desde su nacimiento en Antas de Ulla hasta su desembocadura en la ría de Arousa, de ahí que goce de tal cantidad de rutas, senderos y espacios naturales que cada año se pueden conocer gracias a este programa turístico y cultural.

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