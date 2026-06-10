Los arenales de Arousa ya lucen las banderas azules que certifican la calidad de su servicios

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en el acto de entrega de las Banderas Azules

Un total de 24 arenales de Arousa lucen, desde ayer, las banderaazules que certifican aspectos como, la excelencia de las aguas de baño, el mantenimiento de la playa, la gestión ambiental o la seguridad con la presencia de socorristas o señalización.

En el acto de entrega de los galardones, el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, destacó el incremento de reconocimientos a los arenales gallegos pasando de 137 a 147 que, señaló, “consolidan á comunidade como un referente internacional”.

En el caso de los concellos que conforman Arousa, el aumento de banderas es de dos, así que, este año estrenan este galardón la playa de Pampaído, en Sanxenxo y lo recupera Cabío en Ribeira.

La mayorçia de ellas –hasta 18– viajan al municipio sanxenxino, en el que repiten emblema Area de Agra, Areas, Panadeira, Silgar, Baltar, Caneliñas, Canelas, Paxariñas, Montalvo, Bascuas, Pragueira, Major, Foxos, Nosa Señora da Lanzada, Areas Gordas, A Lapa y O Espiñeiro - A Lanzada.

El resto de condecoraciones de Arousa estarán expuestas en un total de cuatro concellos más: Vilagarcía (Compostela y O Campanario), A Illa de Arousa (Area de Secada y Bao), Ribeira y A Pobra (Lombiña-Cabío).