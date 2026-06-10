La FP crece un 5% en plazas en Arousa: “A formación vai da man do que piden as empresas da zona”

El CIFP Fontecarmoa ofrece una gran oferta de ciclos formativos de distintas familias

El Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP) de Fontecarmoa es consciente de que adaptar los ciclos formativos a lo que demanda el tejido empresarial de la zona de O Salnés es vital. De ahí que desde hace ya un tiempo cuenten con una profesora que ejerce el papel de ‘dinamizadora de empresas’ o, lo que es lo mismo, es el enlace entre las aulas y lo que el mercado laboral demanda. El director de este centro educativo vilagarciano, Jesús De Andrés, señala que “pese a que temos unha oferta educativa moi estable, faise algunha corrección en función do que demanda a contorna”. Así pues en el curso que empezará en septiembre este CIFP incluirá un grado medio de Mecanizado (con 22 plazas) y también uno superior de Sistemas electrotécnicos e automatizados (también con 22 plazas) en la modalidad de Dual Intensivo. “Son dúas formacións que teñen moita saída laboral, na que hai postos de traballo e cun convenio moi bo. Mecanizado réxese polo convenio do metal. Moitas veces hai alumnado que non opta por escollelos porque asóciaos a un oficio de andar con máquinas, de mancharse, pero a realidade é que a saída laboral é moi elevada”.

Lo que está claro es que – a juzgar por las cifras que se manejan y por las nuevas ideas de la Consellería de Educación para el curso que viene–la Formación Profesional está más de moda que nunca. En el caso del CIFP de Fontecarmoa han pasado de los 600 alumnos que acogía el centro cuando tenía ciclos e instituto normal a llegar en este año académico que está a punto de terminar a los 1.200. “Somos dos centros con máis familias formativas e iso inflúe”, reconoce su director.

Los plazos

El período de solicitud de matrícula para conseguir una plaza en las diferentes modalidades de FP arranca el lunes. En Arousa – sumando los centros que imparten formación profesional en O Salnés, O Barbanza y Ulla-Umia– el número de plazas para el próximo curso se incrementará en un 5%, sobre todo en aquellas titulaciones con más demanda. En O Salnés habrá 22 plazas más y en O Barbanza 52. Precisamente en el CIFP Coroso, de Ribeira, la jefa de estudios, Eva Gómez, coincide en que la demanda que hacen las empresas es la que, finalmente, se traduce en las formaciones que ellos dan en el centro. “O que imos sacando de Dual Intensivo, por exemplo, ou de Formación Profesional Acelerada, son cousas que teñen moita saída laboral”, señala.

Y es que estas dos modalidades tan específicas permiten – en el caso de la primera– que el alumnado esté menos tiempo en el centro y más en las prácticas de empresas en las que ya cotizan y tienen un salario.

De hecho el máster de Mantemento de vehículos híbridos e eléctricos es uno de los que se ofertará en el próximo. Unas formaciones que antes no se requerían porque no existía esa demanda empresarial, pero que ahora se plantean como opción de futuro.

Eva Gómez indica que hay un porcentaje elevado del alumnado que se matricula en la formación profesional “para mellorar no seu posto de traballo e conseguir un ascenso”. Es decir, es gente que posiblemente en años anteriores había obtenido un ciclo medio y que ahora opta por seguir formándose en uno superior o por hacer una especialización.

En el caso de O Barbanza el centro integrado contará a partir de septiembre con una formación de Procesos e calidade na industria alimentaria. Una rama que volverá este año también a la oferta educativa Fontecarmoa con el ciclo de , pero que curiosamente el año pasado no logró el mínimo de plazas requeridas para que pudiese impartirse. “Polo que sexa, non sabemos se porque non se promocionou ben ou porque simplemente non interesa, non logramos o número de alumnado mínimo”, exponen.

Eso sí, en otras familias (el de Fontecarmoa es el que más tiene en variedad y grados) la demanda es elevada. “Practicamente os grupos estiveron cheos e nalgúns incluso con lista de agarda”. Unos datos que muestran que, cada vez, el alumnado opta por la rama de la formación profesional.

En el centro vilagarciano también hay – a mayores– formaciones de régimen especial como vela y baloncesto, así como Redacción de contidos dixitais para marketing e vendas y Robótica colaborativa, ambos de especialización.

En otros institutos

Cabe recordar que la formación profesional en las comarcas de Arousa no solo se limita a los centros integrados, sino que hay otros institutos que ofrecen ciclos y que también verán incrementadas sus plazas para el curso que viene, según lo reseñado por la Consellería de Educación. Así pues en Valga continuarán ciclos como el de Soldadura Soldadura e caldeiraría y la oferta parcial de Mecanizado, así como otros como Mecatrónica industrial y oferta parcial de automatización y robótica industrial entre otros. En el Cotarelo Valledor, en Sobradelo, la apuesta por las nuevas tecnologías también es clara, dado que ofertan Ciberseguridade en contornos das tecnoloxías da información y Desenvolvemento de videoxogos e realidade virtual entre otros, con gran demanda a corto plazo.