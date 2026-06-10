Dous mil alumnos participan na campaña de Clases sen Fume, que xa cumpre 24 anos
Preto de 2.000 alumnos e alumnas de 38 centros educativos participaron este curso no Programa Clases sen Fume da Xunta, que leva 24 anos previndo o tabaquismo entre a mocidade.
A secretaria xeral técnica da Consellería de Sanidade, Natalia Lobato, participou no acto de entrega de premios desta iniciativa educativa “que leva máis de dúas décadas axudando a concienciar sobre a importancia de coidar a saúde desde idades temperás”.
Así mesmo, fixo fincapé en que os resultados do programa indican que Clases sen Fume segue espertando o interese da mocidade e que, ano tras ano, miles de estudantes implícanse na promoción de hábitos de vida saudables.
Ao seu xuízo, este programa é un magnífico exemplo de traballo conxunto entre as Consellerías de Sanidade e de Educación, que colaboran convencidas de que a mellor ferramenta de prevención é a educación.
Natalia Lobato asegurou que a Xunta fai todo o posible para que a mocidade estea informada, dispoña de alternativas e desenvólvase en contornas moi seguras, onde elixir o camiño saudable sexa o máis doado.
Neste sentido, lembrou que o Goberno galego aprobou recentemente unha das leis máis ambiciosas de Europa en materia de protección da saúde da mocidade, coa que se equipasen os cigarros electrónicos ao tabaco e as bebidas enerxéticas ao alcohol.
A secretaria xeral tamén puxo en valor que a última enquisa do Plan Nacional sobre Drogas, realizada o pasado ano, reflicte que en Galicia o consumo de tabaco está a diminuír de xeito constante, do mesmo xeito que o doutras substancias aditivas.