Manifestación por tierra y mar en A Illa para poner fin a la "situación agónica" de la Ría de Arousa

La PDRA compareció en un barco bateeiro Gonzalo Salgado

Las plataformas Ulloa Viva, PDRA y Mina de Touro-O Pino Non presentaron la gran movilización por tierra y mar que se llevará a cabo el domingo en A Illa, a la que acudirán autobuses desde distintos puntos. Saldrá de O Vao a las doce del mediodía y finalizará en O Xufre. Protestan por la situación "agónica" de la Ría de Arousa.

Xaquín Rubido, presidente de la PDRA, explicó que el sector del mar perdió 59,3 millones de euros entre 2020 y 2025 y criticó que, pese a ello, "a Xunta está decidida a impoñernos os seus proxectos contaminantes e a provocar un cambio de modelo produtivo".

En concreto, en el último trienio, la producción del mejillón bajó en un 30,5 por ciento con respecto a la media de los diez últimos años. En los bivalvos, fue del 65,4 por ciento con relación a la media de los últimos veinte años. Rubido detalló pérdidas por especies significativas de más del 92 por ciento, como es el caso del berberecho y la almeja fina, siendo del 91% en el caso de la babosa y de más del 68% para la rubia solo en un año.

Calidad de las aguas

"Os convenios ofertados por la Consellería do Mar son unha esmola propagandística", dijo Rubido, que acusó al gobierno de Alfonso Rueda de tomar decisiones que "empeoran a calidade das nosas augas", como la "vertedura dos dragados do Río Lérez en Sálvora, a planta de betume no Porto de Vilagarcía, a mina de Touro e a celulosa de Palas". Precisamente contra estos dos proyectos también se convoca la movilización del domingo, para reclamar a la Xunta que deniegue los permisos.

En este sentido se manifestó Che Cancelo, de la plataforma de Touro-O Pino, explicando que si tanto la mina como Altri no están funcionando "débese á forza e á presión sobre os nosos gobernantes que leva anos exercendo a poboación". Juan Pedro Sánchez. de Ulloa Viva, recordó que "dixeron que o ían arquivar", en referencia a la pastera, pero lo que exigen desde la plataforma es que "enterren" el proyecto.

Plan de regeneración

Lo que exigen desde la PDRA con respecto al sector del mar es "a urxencia dun plan de rexeneración dos bancos marisqueiros e un plan de saneamento integral da Ría e dos ríos, cunha forte dotación económica", así como la anulación del punto de vertido de Sálvora y de los "proxectos estratéxicos nefastos" para las aguas de Arousa.

En caso contrario, advierte Xaquín Rubido, "medrará o abandono do mar e as confrarías irán pechando, co que perderanse as concesións e, por fin, a Xunta introducirá a acuicultura industrial- que xa aparece nos orzamentos de 2026- nas concesións do marisqueo".

El portavoz de la plataforma acusa a la administración autonómica de hacer "inviable" trabajar en el mar.