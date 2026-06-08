Mar y la Universidade de Vigo renuevan el estudio sobre la mejilla

Descarga de mejillón en O Xufre | Gonzalo Salgado

El Consello da Xunta dio luz verde a la firma de un nuevo convenio entre la Consellería do Mar y la Universidade de Vigo para continuar con el estudio de identificación y marcación selectiva de larvas de mejillón, que les permite a los productores conocer, de una forma más precisa, la presencia y abundancia de la mejilla en el medio natural. De esta manera, se facilita su labor y se garantiza la producción, según explican desde la administración autonómica. Se trata de una acción que se mantiene desde 2022.

La Consellería do Mar aporta a esta actuación una ayuda de 310.074,31 euros, cofinanciados por el Fondo Europeo de Pesca y que se distribuyen entre los años 2026 y 2029. La recogida de las muestras para el envío al laboratorio de Inmunoloxía de la Universidad de Vigo será llevada a cabo por el Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño de Galicia, Intecmar.

Dos puntos de muestreo en Arousa

Una vez finalizado el proceso, los datos se presentan en un visor dinámico de la web de Apromex. A través de este canal, se informa sobre la presencia y abundancia larvaria para cada una de las estaciones, indicando cantidad por unidad de volumen/muestreo, así como en cada uno de los estadios presentes. En Arousa hay dos puntos.