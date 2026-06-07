Cesuga corona su año dorado con la graduación de su promoción 2026

Foto de familia del Acto de Clausura Académica correspondiente al curso 2026 Germán Barreiro

Ayer sábado, el Centro Superior de Estudios Universitarios de Galicia (Cesuga) vivió una jornada trascendental en su historia académica reciente: el Acto de Clausura Académica correspondiente al curso 2026. Con este evento, Cesuga certifica la graduación de una brillante y altamente competitiva hornada de nuevos profesionales, listos para incorporarse al tejido empresarial.

Más allá de un mero formalismo, el acto supuso la reafirmación del modelo educativo diferencial de Cesuga, caracterizado por la exigencia, la proyección práctica y la estrecha sintonía con las necesidades estratégicas de la comunidad autónoma.

La maestra de ceremonias, Leticia Chas, saludó a los congregados Germán Barreiros

La mesa presidencial estuvo conformada por José Manuel Lage Tuñas, concelleiro de Economía y Planificación Estratégica del Concello de A Coruña; Venancio Salcines, presidente de efbs Grupo Educativo y rector del Centro Superior; Silvia Carrascal, rectora magnífica de la Universidad de San Jorge; Carlota Ábalo Sinde, destacada alumni y madrina de esta nueva promoción; y Silvia Blanco, representante de la Dirección de Grado.

Entrega de diplomas

Una vez concluida la apertura, la maestra de ceremonias de Cesuga, Leticia Chas, saludó a los centenares de familias y profesionales congregados en el hemiciclo, cediendo la palabra a Venancio Salcines, quien fijó las líneas maestras que han marcado el éxito del centro, destacando el orgullo que supone para Cesuga lanzar al mercado laboral a un grupo de jóvenes formados bajo estándares de alta competitividad y con un profundo arraigo en su tierra.

Salcines insistió en que el verdadero patrimonio de la institución es su capacidad para conectar el talento de las nuevas generaciones con la realidad empresarial inmediata.

Venancio Salcines fijó las líneas maestras que han marcado el éxito del centro German Barreiros

El clímax de la primera parte llegó con el desfile individual de los estudiantes para recibir, de manos de los miembros de la mesa presidencial, sus Diplomas de Grado.

La cultura del esfuerzo

Fiel a sus valores fundacionales, basados en el mérito y la dedicación, Cesuga reservó un espacio preferente para condecorar a los expedientes más brillantes de este curso. Silvia Blanco, como representante de la Dirección de Grado, hizo entrega del primer Premio de Excelencia a la alumna María Béjar Gomá.

A continuación, Marga Borreguero, directora del Grado de Publicidad y Relaciones Públicas, entregó la distinción homóloga a Carlota Escalante Vicos. El cuadro de honor se completó con la intervención de Adela Grille, directora del Grado de Administración y Dirección de Empresas (ADE), quien condecoró a Clara Rodríguez por su intachable desempeño en el aula.

Una alumna recoge su diploma ante la mirada de Salcines y José Manuel Lage Tuñas German Barreiros

Uno de los pasajes más conmovedores del acto corrió a cargo de la madrina, Carlota Ábalo Sinde. La alumni compartió un emotivo discurso rememorando su paso por el centro y cómo la sólida formación recibida en Cesuga le abrió las puertas del éxito profesional. En un gesto de profunda gratitud, Ábalo entregó una mención especial a la docente Miriam Gómez Barreiro, integrante indispensable del claustro desde 1999. El auditorio estalló en un aplauso unánime y prolongado, un sincero homenaje a más de un cuarto de siglo de docencia ininterrumpida y compromiso con la marca de calidad del centro.

Clausura oficial

La perspectiva institucional y de alianzas estratégicas se hizo patente con el discurso de Silvia Carrascal, quien ensalzó el alto nivel competencial de la promoción. Tras lo cual, el alumno Julio Darriba, portavoz oficial de los graduados, subió al estrado para resumir el sentir de sus compañeros, definiendo su paso por la institución como una experiencia transformadora marcada por la rigurosidad y el crecimiento humano; lo que dio paso a uno de los momentos más emotivos de la noche con la proyección del vídeo final de la promoción, que recopiló los hitos y vivencias compartidas por el alumnado.

El broche de oro institucional y la clausura del curso corrieron a cargo del concelleiro José Manuel Lage, quien felicitó a Cesuga por su aporte continuo al tejido productivo regional. Además, subrayó el valor de esta formación superior como la mejor herramienta para el desarrollo económico de Galicia.

La ceremonia concluyó con las palabras de Leticia Chas y la salida del hemiciclo, al compás de una marcha instrumental, para disfrutar de un merecido brindis en la galería anexa del Salón Victoria.