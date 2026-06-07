A Xunta destina 3,7 millóns de euros para mellorar a dotación dos centros educativos

El presupuesto para mobiliario es de 1,7 millones de euros para suministrar equipamiento a las aulas El Ideal Gallego

La Xunta destina este año más de 3,7 millones de euros para mejorar la dotación de los centros educativos gallegos con la adquisición de casi 13.000 nuevas unidades de mobiliario, equipamiento y recursos para alumnado con necesidades educativas especiales.

Según informa la Consellería de Educación, en estos momentos están en licitación tres contratos, divididos en 60 lotes, con la previsión de que el material esté disponible este mismo año, dentro del Plan de nueva arquitectura pedagógica, dotado con 500 millones de euros, para modernizar las infraestructuras educativas gallegas.

El presupuesto para mobiliario es de 1,7 millones de euros para suministrar equipamiento a las aulas, bibliotecas, salas de usos múltiples y zonas administrativas y de reunión de los centros educativos de Infantil, Primaria y Secundaria.

En total, serán 11.995 unidades de pupitres, sillas, estanterías, armarios, gradas móviles, mesas de lectura y de comedor, percheros, y tableros y encerados, entre otros.

En el ámbito de la Formación Profesional, la cuantía es de 1,8 millones de euros para la compra de 186 unidades de equipamiento, como maquinaria para los talleres con el objetivo de que los estudiantes puedan aprender en entornos reales.

Finalmente, 195.000 euros corresponden a 695 unidades de diverso material didáctico destinado al alumnado con necesidades educativas especiales, como equipos de motricidad, material de apoyo a la Pedagogía Terapéutica, material de desarrollo del lenguaje, mesas de luz, equipos de sonoridad y de luminosidad.