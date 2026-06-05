El Camino a Vela recalará en A Pobra y Vilagarcía

Participantes de una edición anterior en Ferrol Cedida

La décimo primera edición de la Travesía 'El Camino a Vela' está a punto de embarcar y tendrá parada, de nuevo, en Arousa. En concreto, Vilagarcía y A Pobra serán dos de los puertos de atraque de decenas de amantes del deporte náutico.

Mañana mismo será la salida, desde Hondarrabia, de una senda que recorrerá el norte peninsular para acabar en Santiago de Compostela. Durante cuatro días, la localidad guipuzcuana acogerá el reencuentro de los peregrinos, la bienvenida a los nuevos y actividades con las rederas organizadas junto a Itsas Garapen Elkartea, así como otros eventos culturales, visitas al patriminio local y un marmitako popular.

En Euskadi, la travesía también recalará en Bermeo y Santurtzi; mientras que en Cantabria estará en Laredo y Santander y en Asturias en Gijón y Avilés. Será Galicia la comunidad con más escalas, ya que a las arousanas se suman Viveiro, Cedeira, Ferrol, A Coruña, Muxía y Muros. Vilagarcía será el broche de oro, para desplazarse a Santiago.

APP BluePath

En esta edición, se marcan como objetivo acercar las profesiones azueles a las nuevas generaciones a través de la plataforma digital BluePath. Se trata de una aplicación impulsada por la Asociación Educación Azul y diseñada para descubrir el amplio abanico de profesiones vinculadas al mar, como la oceanografía o las energías renovables offshore, pero también el turismo marítimo o la construcción naval.

A lo largo de las escalas, esta app se presentará mediante actividades divulgativas, encuentros con profesionales y demostraciones dirigidas especialmente a la juventud, a las familias y al sector de la educación.

"Queremos que los jóvenes descubran que, detrás de cada puerto, cada barco o cada proyecto ligado al mar, existe una oportunidad de desarrollo profesional. BluePath nace para conectar talento y vocaciones con el enorme potencial de la economía azul", señalan desde Educación Azul.