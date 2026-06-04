Huellas románticas en la arquitectura perdida de Arousa a las que el CIAG da vida virtual

Así era el Gran Hotel CIAG

El pasado arquitectónico de Arousa llegó a tener inspiraciones del romanticismo. Así se plasma en la reconstrucción virtual que el Centro Infográfico Avanzado de Galicia hace de la imagen original del Gran Hotel Balneario de A Toxa, que destaca por su majestuosidad palaciega. Forma parte del trabajo de quince años de un organismo que apuesta por la colaboración interdisciplinar para, a través de una investigación histórica y artística, dar una nueva vida- eso sí, en la red- al patrimonio perdido o, incluso, a aquel que nunca llegó a existir.

Son más de 300 edificios, pero también otros bienes como poblados de la Edad del Hierro o guerreros de la Antigüedad, que se pueden ver a través de su portal. Entre ellos, se encuentra testimonios de la historia de O Salnés, Barbanza y Ulla-Umia.

Es el caso, ya mencionado, del Gran Hotel, virtualizado por Carlos Paz de Lorenzo (director y fundador del CIAG), Anxo Miján Maroño y Alexandre González Rivas, con una investigación de Jesús Ángel Sánchez García, catedrático de Historia da Arte de la USC. El edificio, explican en la web, fue diseñado por Daniel Vázquez-Gulías en 1896, ganando un concurso internacional. Inspirado en la arquitectura francesa del siglo XIX, en el aparecen influencias de Charles Garnier. Fue inaugurado en 1907, basado en los balnearios de esa época, como el checo de Marienbad.

“A edificación sitúase na vangarda de Europa”, señalan desde el CIAG, que destaca que marcó un antes y un después por los materiales. La decoración interior tenía frescos en los salones y escaleras. Durante la guerra civil asumió funciones hospitalarias y, ya durante la posguerra, se convirtió en un sanatorio, comenzando su declive arquitectónico. En 1945 se derribaron las torres y se reformó el edificio casi en su totalidad. Hoy en día, se conserva la escalera y “as xanelas teñen reminiscencias dos tempos anteriores”, señala en la ficha, que aparece junto a una selección de imágenes virtuales con reconstrucción interior y exterior del inmueble.

La Casa de Baños de A Concha

Otro caso que recoge el portal aún permaneció durante años en las generaciones vilagarcianas que vivieron los inicios del siglo XX. Se trata de la Casa de Baños de A Concha, que virtualiza Paz de Lorenzo con una investigación de los doctores en Arte de la USC Yolanda Pérez y Daniel Lucas Teijeiro Mosquera. ‘La Concha de Arosa’ era el nombre de este edificio, que fue promovido por el industrial caldense José Salgado y diseñado por el prestigioso maestro de obras Jenaro de la Fuente.

El Balneario de A Concha CIAG

“No que atinxe á súa configuración arquitectónica, tratábase dunha construción erguida con pilotes de madeira sobre unha superficie de 2.700 metros cuadrados”, explican desde el CIAG. La planta era en U, alrededor de un amplio pabellón central conectado a dos cuerpos laterales mediante largos brazos dispuestos en forma de galería.

Fue un edificio destinado a la talasoterapia, tan en boga durante los primeros años del siglo pasado, pero también acogió banquetes, bailes y mítines políticos. Entre sus visitantes se encontraron Montero Ríos, José Canalejas o la escritora Emilia Pardo Bazán. Durante la guerra civil cesó la actividad y, en los años posteriores, comenzó su progresivo abandono, así como la venta de numerosos elementos de su interior, hasta su demolición en 1955 y el relleno que se llevó a cabo después y que dio lugar al parque de A Concha.

Entrada al Balneario CIAG

Las Torres do Oeste

A unos años mucho más remotos viaja otra de las reconstrucciones vinculadas a las comarcas arousanas, en este caso a la de Ulla-Umia. Se trata de la de las Torres do Oeste, de Catoira, cuya virtualización realizó Toño Fernández en el marco del Ano Compostelano de 2010. Son algunos ejemplos de más de quince años de trabajo que el CIAG presentó en unas jornadas recientes que se llevaron a cabo en Cidade da Cultura de Santiago de Compostela. Forman parte de todo un programa que se llevó a cabo estos meses, en los que también presentaron su página web, en la que se puede consultar los resultados de estos quince años de trabajo reviviendo el patrimonio perdido. Se trata de un proyecto vivo, con planes de futuro a medio y corto plazo. Algunos de ellos, afectan a la comarca de O Salnés y, en concreto, al antiguo Gran Hotel, que en breve podrá visualizarse en 360 grados. Son herramientas de los tiempos actuales que el CIAG pone a disposición de la historia, para que las generaciones que nunca vivieron rodeadas de la belleza de la arquitectura del romanticismo puedan viajar al pasado a través de la pantalla.