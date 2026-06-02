Un mayo prometedor deja un descenso de 242 parados en Arousa

Mesas llenas en A Baldosa, de Vilagarcía Gonzalo Salgado

El mes de mayo fue bueno para el empleo, con el descenso de 242 parados en el conjunto de las comarcas arousanas, siendo la de O Salnés, con 150 personas menos inscritas como demandantes, la que generó un mayor dinamismo económico.

Por municipios, es la cabecera, Vilagarcía, el que registra mejores datos, con 34 nuevos empleos con respecto al mes pasado. Le sigue Meaño, con 28, y Sanxenxo, con 21, aunque el desempleo desciende en todos los municipios salinienses salvo en Ribadumia, donde se queda igual. Son 4.160 los vecinos de la zona sur de la Ría de Arousa que están a la espera de una oportunidad laboral.

En la comarca de Ulla-Umia fue menor el impacto del mes de mayo, en el que el buen tiempo animó las contrataciones. Así, en esta zona son 14 menos los demandantes de empleo con respecto al mes de abril y es Catoira, con un descenso de ocho parados, el que registra los mejores datos, seguido de Moraña, con siete. Rompen la tendencia Portas y Moraña, con dos parados más; y la cabecera, Caldas, con uno. El desempleo todavía afecta a 1.250 vecinos de la zona interior de Arousa.

En Barbanza, es Ribeira la que logra una mayor creación de empleo. De los 78 puestos de trabajo que se generaron durante el mes de mayo en la zona norte de Arousa, 54 fueron en la capital. Por lo demás, Boiro cuenta con 23 parados menos, A Pobra con cinco y Rianxo rompe la tendencia, al subir en cuatro. Son 2.094 los barbanzanos que buscan empleo.

Evolución lenta y sin sobresaltos

El responsable de esta creación de empleo es, en todos los casos, el sector servicios. Especialmente en la comarca de O Salnés, donde fueron 151 las personas que encontraron un empleo en comercio, hostelería y otros puestos asociados. También en Barbanza el terciario generó 68 puestos de trabajo durante el mes de mayo, mientras que en Ulla-Umia las cifras son mucho más discretas, con nueve parados menos.

Con respecto al mismo mes del año pasado, la evolución es lenta pero positiva, a diferencia de los años en los que las bajadas y subidas eran aceleradas y bruscas. Son 7.504 los arousanos que buscan un empleo, frente a los 7.765 que lo hacían en mayo de 2025, según los datos que hace públicos la Consellería de Economía e Emprego de la Xunta.