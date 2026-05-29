Gardacostas retira más de 500 aparejos de pesca ilegales de la Ría de Arousa

Aparejos de pesca retirados por Gardacostas en la Ría de Arousa Cedida

El Servizo de Gardacostas de Galicia requisó, en los últimos días, un total de 510 aparejos de pesca ilegales en la Ría de Arousa. Este instrumental, por tanto, o carecía de cualquier tipo de identificación o se encontraba fuera de zona.

Estas actuaciones, además, se saldaron con la devolución inmediata al mar de 214 kilos de diversas especies capturadas de manera irregular.

En una de las primeras inspecciones, comprendida entre el Faro da Loba y la zona de Mesa de Con, los agentes interceptaron varios aparejos sin baliza, nasas de plástico para la captura de pulpo y más de 1.800 metros de cabo. En este punto, además, se encontraron 110 kilos de pulpo, siete de ellos de talla antirregulamentaria, y ocho kilos de nécora. Todas estas capturas fueron devueltas al mar.

Otra intervención de la misma tripulación, la del buque Mar de Galicia, incautó en el contorno de los islotes de Xidoiros y Areoso 117 nasas lo que se tradujo en la recuperación de 68 kilos de este cefalópodo.

Aparejos de pesca retirados por Gardacostas en la Ría de Arousa Cedida

Este mismo equipo también se trasladó a las inmediaciones de Carreirón, Punta Quila y Corveiro, lugares que permitieron retirar del mar 50 aparejos para la extracción de pulpo y cinco muños ilegales.

Por otro lado, los efectivos a bordo de la patrullera Punta Roncadeira rastraron la zona de Roncadoiras lo que permitió eliminar 20 nasas de plástico, un kilo de nécora y cuatro de pulpo. Además, también requisaron 34 nasas de hierro que sí estaban identificadas pero que presentaban irregularidades, en su interior albergaban más de seis kilos de cefalópodo, un kilo de melgacho y 1,2 kilos de faneca.

Desde la consellería do Mar recuerdan que este tipo de controles se realizan de forma continua para proteger la sostenibilidad biológica de los recursos pesqueros y marisqueros. Además, señalan, sirven para defender el trabajo legal de miles de familiar que viven de este sector de manera regulada.