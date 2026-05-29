Capitán Mareas acercó el valor de los productos del mar a 700 estudiantes

Capitán Mareas Baiona

La vida en el mar y el consumo de productos procedentes de la pesca. Es el marco en el que se desarrolla el programa Capitán Mareas, impulsado por Vegalsa-Eroski, que en su última edición ha llegado a 700 escolares de centros educativos de Galicia y Asturias.

Los jóvenes alumnos participaron en el segundo año de esta iniciativa de la compañía gallega de distribución alimentaria, que tiene como objetivo acercar a los más jóvenes la actividad pesquera de su entorno y promover el consumo de productos del mar.

Un pequeño participa en uno de los juegos del programa Cedida

Como novedad en esta segunda edición, la compañía redobló sus esfuerzos para ampliar el alcance del programa, triplicando el número de participantes en este curso y aumentando el número de talleres realizados hasta los 24. Así, hasta un total de 700 alumnos tanto de Galicia como de Asturias pudieron tomar parte de las actividades desarrolladas desde Vegalsa-Eroski.

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Gracias a Capitán Mareas los escolares tuvieron la oportunidad de conocer la lonja más cercana a su colegio junto a los profesionales que trabajan cada día en ellas. Un total de trece lonjas fueron las que los estudiantes pudieron visitar en las localidades gallegas de Ribeira, Cedeira, Malpica, Laxe, Burela, Fene, Ferrol, Fisterra, Sada, Cangas y Baiona, así como las asturianas de Avilés y Puerto de Vega.

la gastronomía se une al plan Cedida

“Desde Vegalsa-Eroski estamos muy felices por la acogida de Capitán Mareas, tanto por parte de las lonjas y los Grupos de Acción Local de Pesca, como por parte de los colegios y los alumnos, que disfrutaron de estos talleres en los que conocen los beneficios del pescado y el marisco de nuestros mares. Como compañía, nos enorgullece impulsar una iniciativa que fomenta una alimentación saludable y que acerca a las nuevas generaciones la cultura y al valor de nuestro sector pesquero”, destaca el director general de Vegalsa-Eroski, José Manuel Ferreño.

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Las dos últimas paradas de esta segunda edición de Capitán mareas tuvieron como destino las Rías Baixas, con actividades que se desarrollaron en colaboración con el GALP Ría de Vigo – A Guarda. El Capitán Mareas atracó en Cangas esta misma semana para acercar el valor del producto del mar a 18 alumnos de 4º de Primaria del CEIP Compañía de María, quienes conocieron de primera mano el trabajo de la flota pesquera de la zona de la mano del gerente de la lonja de la localidad, David Fernández, la bióloga, Berta Barreiro, y el patrón mayor de la Cofradía San Xosé de Cangas, Francisco Javier Costa.

Los niños comiendo los productos del mar Cedida

Pero no solo hubo lugar para descubrir su trabajo diario, sino que los jóvenes alumnos también pudieron comprobar de primera mano el sabor del mar. Así, los escolares probaron una receta de barco de endivia con gallo, calabaza y maíz, conociendo el paso a paso de su elaboración de la mano del chef gallego de ‘A Artesa da Moza Crecha’, Lolo Mosteiro.

La iniciativa continuó al día siguiente un poco más al sur, en la lonja de Baiona. Allí, el equipo de trabajadores acompañó a 37 alumnos de 3º y 4º de Primaria del CEIP de Petelos (Mos). En esta ocasión, los escolares, además de ver el trabajo portuario, pudieron probar un delicioso cucurucho de ensaladilla de almeja con espuma de naranja, combinando aprendizaje, gastronomía y divulgación sobre los productos del mar.

Trabajo y gastronomía

En los talleres de Capitán Mareas, los estudiantes tienen la oportunidad de conocer el testimonio de los patrones mayores y otros operarios de las lonjas, que son los encargados de explicarles su trabajo diario en el mar, las artes de pesca de la zona y enseñarles los diversos productos de temporada de su territorio. Además, pueden vivir en primera persona cómo funciona una subasta.

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Una vez que descubren cómo llega el producto desde el mar hasta los supermercados, el alumnado profundiza en la importancia de mantener una alimentación saludable y de consumir productos de temporada. A partir de estos conocimientos, trabajan en equipo para diseñar un menú semanal equilibrado y, para finalizar, tienen la oportunidad de probar un plato hecho con el producto estrella de cada zona. En esta edición se prepararon quince recetas diferentes con pescado o marisco, concretamente con lirio, choco, lubina, gambón, raya, lenguado, merluza, pulpo, rape, vieira, navaja, jurel, sardina, gallo y almeja.

Jóvenes estudiantes con el Capitán Mareas Cedida

Este proyecto impulsado por Vegalsa-Eroski cuenta con el respaldo de los Grupos de Acción Local de Pesca: GALP A Mariña-Ortegal, GALP Costa da Morte, GALP Golfo Ártabro Norte, GALP Ría de Arousa, GALP Golfo Ártabro Sur, GALP Ría de Vigo-A Guarda, GALP Seo de Fisterra, Ría de Muros-Noia: Costa Sostible y CEDER Navia-Porcía.