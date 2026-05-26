En Sanxenxo se vieron volar hasta siete cazas Cedida

Los vecinos de Arousa pudieron volver a escuchar y ver esta mañana, cerca del mediodía, a los cazas o aviones de combate del Ejército de Aire sobrevolando el espacio aéreo de la Ría.

Desde la comarca de O Salnés hasta O Barbanza, las aeronaves se dejaron ver de nuevo realizando los ensayos de cara al desfile del Día de las Fuerzas Armadas, que se celebrará el próximo sábado, 30 de mayo, en Vigo.

Los aviones ya despertaron una gran expectación y curiosidad entre los vecinos el pasado 20 de mayo, cuando se les vio por primera vez surcando el cielo arousano. Al igual que en esta anterior ocasión, la mayoría de las aeronaves volaron a gran altura, aunque algunas pasaron algo más próximas de lo habitual, lo que permitió apreciarlas con mayor claridad, pero siempre manteniendo las distancias de seguridad.