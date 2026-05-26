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Arousa

Cazas y otras aeronaves del Ejército de Aire sobrevuelan de nuevo la Ría de Arousa 

Los aviones realizan los ensayos previos al desfile del Día de las Fuerzas Armadas, que será el 30 de mayo en Vigo

Sandra Rey
26/05/2026 13:24
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En Sanxenxo se vieron volar hasta siete cazas
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Los vecinos de Arousa pudieron volver a escuchar y ver esta mañana, cerca del mediodía, a los cazas o aviones de combate del Ejército de Aire sobrevolando el espacio aéreo de la Ría.

Desde la comarca de O Salnés hasta O Barbanza, las aeronaves se dejaron ver de nuevo realizando los ensayos de cara al desfile del Día de las Fuerzas Armadas, que se celebrará el próximo sábado, 30 de mayo, en Vigo.

Los aviones ya despertaron una gran expectación y curiosidad entre los vecinos el pasado 20 de mayo, cuando se les vio por primera vez surcando el cielo arousano. Al igual que en esta anterior ocasión, la mayoría de las aeronaves volaron a gran altura, aunque algunas pasaron algo más próximas de lo habitual, lo que permitió apreciarlas con mayor claridad, pero siempre manteniendo las distancias de seguridad.

Dos aeronaves del Ejército del Aire sobrevolaron el espacio aéreo de Ribeira
Una aeronaves del Ejército del Aire sobrevolando el espacio aéreo de Ribeira el pasado 20 de mayo
Chechu Río
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