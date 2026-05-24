Últimos días para solicitar ayudas para el arreglo de carreteras tras los temporales

El presidente de la Diputación, Luis López | Cedida

La Diputación de Pontevedra mantiene abierto, hasta el próximo jueves, día 28, el plazo para solicitar ayudas para el arreglo de las carreteras de titularidad municipal dañadas por los temporales de este invierno

Este nuevo plan provincial destinará, en líneas generales, un mínimo de 50.000 euros a cada municipio de menos de 50.000 habitantes. Estas partidas estarán destinadas a financiar actuaciones que tengan como objetivo la reparación del pavimento, la conservación del firme o la eliminación de baches o grietas.

En total, la Diputación tiene previsto repartir hasta ocho millones de euros, de los cuales más de un millón, señala el ente provincial, están reservados para llevar a cabo obras en las distintas localidades que conforman la comarca de O Salnés y Arousa.