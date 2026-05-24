Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Arousa

Últimos días para solicitar ayudas para el arreglo de carreteras tras los temporales

C. Hierro
24/05/2026 19:01
El presidente de la Diputación, Luis López, en la comparecencia de hoy
El presidente de la Diputación, Luis López
| Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

La Diputación de Pontevedra mantiene abierto, hasta el próximo jueves, día 28, el plazo para solicitar ayudas para el arreglo de las carreteras de titularidad municipal dañadas por los temporales de este invierno

Este nuevo plan provincial destinará, en líneas generales, un mínimo de 50.000 euros a cada municipio de menos de 50.000 habitantes. Estas partidas estarán destinadas a financiar actuaciones que tengan como objetivo la reparación del pavimento, la conservación del firme o la eliminación de baches o grietas.

En total, la Diputación tiene previsto repartir hasta ocho millones de euros, de los cuales más de un millón, señala el ente provincial, están reservados para llevar a cabo obras en las distintas localidades que conforman la comarca de O Salnés y Arousa.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620