Los celíacos ganan espacio en Arousa: hasta un total de 19 negocios “gluten free” avalados por Acega

El Namare Urban, en Vilagarcía, es uno de los lugares de referencia para personas que padecen esta afección Gonzalo Salgado

”Fai dez anos non era o mesmo sair a cómer fóra que hoxe, e aínda que en calidade dos produtos a situación mellorou moito, segue sendo un “handicap” bastante grande”, así define Nuria Colmenero, responsable del Departamento de Restauración y Seguridad Alimentaria de la Asociación de Celíacos de Galicia (Acega), la situación de las personas que padecen esta afección. Desde hace más de 25 años, esta institución trabaja por y para que establecimientos de todo el territorio autonómico cumplan los requisitos indispensables para poder estar acreditado como “gluten free”, sumando año tras año más incorporaciones.

En lo que respecta a Arousa, actualmente hay un total de 19 negocios de restauración avalados por la entidad (15 en O Salnés y cuatro en O Barbanza), mientras que obradores artesanales tan solo son dos (uno en Sanxenxo y otro en Ribeira). Todos ellos forman parte de los más de 250 locales autorizados por la Acega y que hacen de Galicia “a segunda comunidade autónoma con máis establecementos”, corroborando que esta enfermedad cada vez es más valorada por los responsables y trabajadores.

Aún así, Colmenero incide en que “falta todavía moita concienciación, evolución, divulgación e asesoramento”. Y es que a diferencencia de lo que muchos piensan, la celiaquía no es una intolerancia: “A xente segue confundíndose. É unha enfermidade autoinmune, polo que é moi importante non equivocarse”, expone Colmenero, quien apunta que las consecuencias a las que se pueden ver sometidos los celiacos no solo se resumen en dolores estomacales, sino que afecta a muchos más sistemas de nuestro organismo. “Os hostaleiros teñen que tomar conciencia de que non podemos ter as mesmas precaucións que un intolerante á lactosa –como exemplo común–, porque non é o mesmo”.

En esta línea, revela que todos los días les llegan quejas sobre locales autocatalogados como “gluten free”, exponiendo que se dan situaciones como, por ejemplo, que “nun servicio de hotel van na mesma bandexa os alimentos para celiacos e os normais. Despois outros que frien no mesmo aceite, que comparten utensilios...”. Recuerda que la Acega imparte formación gratuita gracias a un convenio con la Xunta de Galicia, que “tamén inclúe as analíticas que facemos de producto, aprendizaxe a persoal novo, a firma do convenio, a publicidade que lles damos... todo é gratuito”, expone.

Así, lamenta que aún haya negocios que no dispongan del sello acreditativo de la entidad, achacando esto en parte al desconocimiento de su existencia, pero también a la “pereza” de los responsables. “Eu creo que hai un pouco de todo”, comenta, aunque destaca que “tamén os hai moi implicados, que nos chaman eles directamente porque coñecen a nosa existencia e queren que os asesoremos porque cada vez teñen máis persoas celíacas”.

Es el caso de la cafetería Namare Urban de Vilagarcía, donde afirman que cada vez que tienen algún cambio de personal, contactan con la Acega para formar a los nuevos y actualizar a los veteranos. El negocio está avalado desde su nacimiento, hace casi tres años, y desde entonces se ha convertido en un referente de la alimentación “gluten free”, asegurando que les llegan muchos clientes recomendados por la asociación y mismo por otros locales del sector. Además, apuntan que el “feedback” por parte de su clientela celíaca suele ser muy bueno.

Otro ejemplo es la empresa agroalimentaria Mare Monte de Sanxenxo, especializada en setas gourmet. Su propietaria, Sandra Viñas Diz, cuenta que el negocio también está acreditado por la Acega desde el inicio, y aunque la entidad les ofrece hacer analíticas periódicas, su propio departamento de calidad las hace de manera recurrente. Sus productos no solo son aptos para celíacos, sino que también para intolerantes a la lactosa y veganos, lo que hace que miembros de estos colectivos consulten sus productos con frecuencia.

Por su parte, en Barbanza el grupo Restauración Chicolino cuenta con diferentes establecimientos que están respaldados por la insignia de la Acega. En su caso también son frecuentes la revisiones y formaciones que reciben por parte de la entidad, explicando que, incluso cuando se incoporan nuevos integrantes a sus diferentes negocios, hacen por cuadrar una misma fecha para que todos coincidan en las instrucciones. “A verdade é que notamos que o tema da celiaquía está máis á orde do día” señalan, afirmando que muchos clientes que padecen esta enfermedad preguntan más usualmente por sus elaboraciones, motivo por el que consideran muy relevante tener una oferta variada, y no solo para este colectivo, sino también para otros como, por ejemplo, los veganos.