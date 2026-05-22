Estos son todos los festivales que se celebran en la comarca de Arousa

El público en el Festival Revenidas de Vilaxoán Gonzalo Salgado

Ante la fiebre de los festivales y el auge de estos formatos que convierten el verano en un calendario casi inagotable de citas musicales, Arousa lleva años sumando a la oferta de festivales sus apuestas, que pasan por el estilo indie, por la música local, el rock, pop, e incluso música con trasfondo solidario.

Algunos llevan decenas de ediciones sumando aficionados, otros en cambio se han incorporado al calendario estival recientemente, pero pisando fuerte también. En definitiva, esta es la lista de festivales de la comarca:

Festivala, 30 de mayo, en Vilagarcía

Esta apuesta musical con foco en el feminismo se celebrará en la Praza da II República para poner en valor, un año más a las mujeres de la industria. Así, la Tanxugueiras, Caamaño & Ameixeiras o Pandereterias Bouba, serán algunas de las encargadas de poner el ritmo del festival.

Costa Feira, en Sanxenxo

Este festival se sale un poco de la línea de lo tradicional y apuesta por ofrecer distintos conciertos durante los meses de julio y agosto en la explanada del polígono de Nantes. Este año por el momento ya están confirmados artistas como Nicky Jam, Taburete, Loquillo o Delaossa.

PortAmérica, 9, 10 y 11 de julio, en Portas

Posiblemente el evento musical más potente de la comarca y de Galicia. En la que será su XIII edición, esta cita fusiona ya tanto música, como gastronomía con los mejores cocineros del panorama nacional e internacional, e iniciativas medioambientales. Este año Rigoberta Bandini, Hombres G, M-Clan, Dani Martín o Amaia serán algunos de los artistas que revolucionen la Azucreira de Portas.

Rock In Rian, 14 y 15 de agosto, en Rianxo

Esta cita lleva años acercando la música local a Rianxo y lo hará de nuevo este año con un pequeño cambio en sus fechas. En esta edición el baile y la fiesta llegarán en pleno mes de agosto, dejando de lado la fecha que hasta ahora tenía reservada Rianxo, el primer fin de semana de septiembre. Entre los artistas confirmado por el momento se encuentran 9Louro o Familia Caamagno.

Atlantic Fest, 17, 18 y 19 de julio, en Vilagarcía

En un entorno único, el Atlantic Fest coloca cada año su escenario sobre la playa de la Concha para hacer disfrutar al público con más de una decena de artistas de estilo Indie. En 2026 Carolina Durante y Franz Ferdinand se han sumado ya al cartel a la espera de conocer nuevos nombres.

Rock & Dorna, 17 al 24 de julio, en Ribeira

En la que será la XXX edición del Rock & Dorna la organización asegura que todo el que no pase por Ribeira en estas fechas experimentará el famoso "fomo". Y es que Lamatumbá, Dakidarría, De Ninghures o ExtremoDorna -una agrupación creada con artistas locales para rendir homenaje a la figura de Robe Iniesta en esta cita musical- se subirán al escenario en unas de las fiestas más populares del verano en O Barbanza.

Son do Mar, 22, 23, 24 y 25 de julio, en Meaño

Rock, pop, indie y urban se fusionan en este festival que, este año, contará con el espectáculo de Maldita Nerea, del reguetonero colombiano Kapo, y los creadores del himno musical 'The Final Countdown', la banda sueca Europe.

Revenidas, 10, 11, 12 y 13 de septiembre, en Vilagarcía

Esta cita, que nació como una fiesta popular en la villa marinera de Vilaxoán, es desde hace años uno de los eventos musicales más esperados para muchos aficionados. Coincide además con los últimos coletazos del verano, por lo que muchos aprovechan para cerrar así la temporada de festivales por todo lo alto. Este año La Gossa Sorda y The Rapants son algunos de los artistas que se subirán al escenario arousano, a la espera de conocerse aún muchas otras confirmaciones.