"Vilagracia y "Combados": el traspié de un streamer que recorre Arousa en un videojuego

Imágenes del videojuego Cedida

Arousa se convierte en la protagonista de un videojuego. Se trata de un simulador de conducción capaz de ofrecer a los jugadores una experiencia inmersiva en lugares emblemáticos y territorios recreados con precisión.

El streamer Pau Fuentes compartió su experiencia con este videojuego circulando por algunas calles del entorno de Vilagarcía de Arousa. Eso sí, sin saber dónde se encontraba. "¿Alguien sabe qué pueblo es este?", preguntaba en su vídeo. En la retransmisión podían verse carteles que indicaban direcciones como Carril o Cambados, pero el creador de contenido parecía desconocer por completo la existencia de estos municipios. “Se ve guay. Mira qué casitas, qué bonito”, comentaba.

Su desconocimiento lo llevó también a pronunciar algunos de estos municipios de forma peculiar: Vilagarcía pasó a ser “Vilagracia” y Cambados, “Combados”.

En concreto, las imágenes procedían de Euro Truck Simulator 2, uno de los simuladores más populares del mercado.