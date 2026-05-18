Las compras de Mercadona a proveedores gallegos alcanzaron los 1.925 millones de euros en 2025

La compañía invirtió el año pasado 18,6 millones de euros en la región destinados a su red de tiendas Cedida

Mercadona, empresa de supermercados físicos y de venta online, ha seguido reforzando un año más su modelo de relación con los proveedores e interproveedores especialistas con los que colabora, que persigue que todos los eslabones de la cadena salgan ganando y está basado en la transparencia, el fomento de la confianza y la relación a largo plazo. En el caso de Galicia, en concreto, la compañía colaboraba al cierre del pasado 2025 con más de 490 proveedores de producto, no comerciales y de servicio, con compras que alcanzaron los 1.925 millones de euros.

Entre las compras a proveedores de producto, especialistas claves en la estrategia de Mercadona de ofrecer un surtido de calidad contundente que responda a las expectativas de sus ‘Jefes’ (como internamente denomina a los clientes), figuran más de 190 toneladas de castaña, 2 millones de unidades de botellas de vino, 7.900 toneladas de pollo, 430 toneladas de chorizo, butelo y lacón, 12.700 toneladas de empanadas o 1.800 toneladas de quesos variedad Arzúa y Tetilla, cifras todas ellas que reflejan además la apuesta decidida de Mercadona por el sector agroalimentario gallego.

La inversión de Mercadona en Galicia también ha sido una constante en 2025, ya que ha ascendido a 18,6 millones de euros, destinados a su red de tiendas y a la implantación de la nueva sección Listo para Comer.

En cuanto a la mejora de la red de tiendas, la compañía ha abierto dos supermercados (que han supuesto el cierre de otros dos por no cumplir los estándares requeridos por la compañía), en las provincias de Pontevedra y A Coruña. A cierre de 2025, Mercadona contaba con 62 supermercados, 57 de los cuales respondían al modelo eficiente de la compañía (denominado internamente como Tienda 8) y tenían la sección Listo para Comer y 47 disponían de puntos de carga para vehículos eléctricos.

En términos de empleo, Mercadona dispone de una plantilla compuesta por más de 3.200 personas. Una vez más, la compañía ha sido pionera en la adopción de iniciativas para consolidar una plantilla con empleo estable y de calidad. Ejemplo de ello son la mejora de la jornada laboral, con una semana más de vacaciones; la consolidación del poder adquisitivo, con el incremento de IPC; y su política de retribución variable con las primas por objetivos (concretamente dos mensualidades a los trabajadores con menos de 4 años y tres mensualidades a los que superan esta antigüedad).

Cabe destacar asimismo que, en el marco de sus estrategias de prevención del desperdicio alimentario, la compañía ha donado en la región más de 1.000 toneladas de alimentos aptos para el consumo a las 40 entidades sociales con las que colabora diariamente en Galicia, lo que equivale a más de 16.700 carros de la compra.

Crecimiento compartido: Mejor con hechos

Mercadona ha generado, junto a los proveedores e interproveedores especialistas con los que colabora, un ecosistema emprendedor que es motor de crecimiento y que genera valor en las zonas en las que desarrolla su actividad.

La apuesta de Mercadona por el sector primario español le ha permitido consolidar así su compromiso de disponer de producto origen nacional en sus más de 1.600 supermercados en España siempre que por estacionalidad, calidad y por cultivo sea viable. De esta manera más del 85% del surtido de Mercadona es de origen nacional, con productos cultivados, pescados, elaborados o transformados en España, como el 100% del aceite de oliva, que es español, y todos los cítricos en temporada.

De este modo Mercadona continúa estrechando vínculos con los sectores estratégicos agroalimentarios españoles como son el agrícola, el ganadero, el pesquero y acuícola, reforzando con todos ellos su apuesta por la estabilidad, la planificación, la proyección de futuro, la seguridad en la compra y la especialización. Al mismo tiempo que los proveedores españoles asumen un papel relevante en la cadena de montaje de Mercadona, pues su implicación conjunta permite seguir promoviendo y consolidando un proyecto de crecimiento compartido.

En 2025, este ecosistema, en el que participan más de 14.000 proveedores de producto, no comerciales y de servicio, entre los que se encuentran más de 370 transportistas, ha vuelto a consolidar el liderazgo de Mercadona en el sector, tal y como demuestran sus cifras. En 2025 las compras de Mercadona en España alcanzaron los 30.200 millones de euros, un 4 por ciento más que en el año anterior.