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Diario de Arousa

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Arousa

Estos municipios de Arousa son los pueblos más buscados para una escapada en 2026

Este ranking lo ha elaborado la plataforma Holidu y revela hacia dónde miran los viajeros esta temporada 

Fátima Pérez
13/05/2026 13:55
Entorno de las Torres do Oeste en Catoira
Entorno de las Torres do Oeste en Catoira
Gonzalo Salgado
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Cuntis y Catoira están entre los pueblos más buscados por los turistas para organizar una escapada en 2026. Este ranking, elaborado por la plataforma Holidu, revela hacia dónde miran los viajeros esta temporada.

Así, la plataforma ha analizado el volumen de búsquedas mensuales registradas en su página sobre los pueblos gallegos de menos de 5.000 habitantes más consultados a la hora de planear una escapada. El resultado apunta al interior de Lugo, a los parajes de la Ribeira Sacra y hacia Arousa.

Con un total de 230 búsquedas mensuales, Cuntis se sitúa en el sexto puesto de la tabla que recoge los diez pueblos de Galicia más populares, mientras que Catoira, con 190 búsquedas, ocupa el noveno puesto del ranking.

Holidu también destaca el interés por el turismo rural y de costa como una de las tendencias más repetidas en los últimos años.

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