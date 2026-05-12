El reto de las FP en Arousa: atraer alumnado hacia sectores que buscan personal

Un trabajador en la fábrica de vehículos Urovesa, en Valga Gonzalo Salgado

La Formación Profesional gana peso en Arousa impulsada por la demanda laboral y por una oferta cada vez más específica, pero con un reto: atraer alumnado hacia sectores que, pese a necesitar profesionales, han perdido atractivo. Con 16 centros arousanos que imparten ciclos formativos, la FP se ha convertido en una alternativa para incorporarse rápidamente al mercado laboral, pero la rama del sector primario se queda atrás porque no parece despertar el mismo interés a pesar de ofrecer buenas oportunidades.

La realidad es la siguiente: “prácticamente el que quisiera trabajar podría aunque no sea en la actividad que más le gusta”, explican desde el Instituto Galego de Formación en Acuicultura (Igafa) en A Illa. Este centro, dependiente de la Consellería do Mar, ofrece únicamente ciclos relacionados con la acuicultura y las operaciones subacuáticas e hiperbáricas. En este último caso, el nivel de inserción laboral es especialmente elevado. “Los buzos tienen prácticamente pleno empleo en toda España y en el extranjero, pero con los acuicultores pasa lo mismo, las empresas demandan trabajadores constantemente”, explican desde el instituto.

Mucho trabajo y poco alumno

Sin embargo, la alta empleabilidad no siempre se traduce en una elevada demanda de alumnado y este centro es un ejemplo. Aquí hace unos años se llenaban las aulas, mientras que ahora las completan “justitos”, y aclaran “no estamos mal, pero estuvimos muchísimo mejor”. Y es que tienen claro que la falta de alumnado se percibe sobre todo en estos ciclos de producción porque las prioridades parecen ser otras. “Ahora hay más presencia de otras actividades en la sociedad que antes no se contemplaban, como el mundo audiovisual”, señalan desde el Igafa.

En el IES Ramón Cabanillas de Cambados, donde se imparte el ciclo superior de Vitivinicultura, coinciden con este argumento y aseguran que las bodegas contactan frecuentemente con el centro para solicitar trabajadores. “Están traballando case todos os que completaron a formación porque hai moita demanda por parte das adegas, pero non hai tanta xente que opte por esta formación”, cuentan.

Falta de información

Otra circunstancia que se da y que justifica en parte la falta de alumnado en algunas formaciones puede ser la desinformación. En el IES Francisco Asorey, también en Cambados, aclaran que los ciclos relacionados con telecomunicaciones ofrecen “moi boa saída profesional”, pero la demanda de alumnado de un año a otro resulta muy irregular. “Creemos que a falta de difusión afecta á hora de cubrir as prazas, pero é algo que preocupa. Intentamos darlle difusión aos nosos ciclos porque moitas veces quedan desertos por descoñecemento”, indican.

“Prácticamente todo el que quisiera trabajar podría, aunque no sea en la actividad que más le gusta”

Por el contrario, las formaciones vinculadas a actividades deportivas o a la administración y las finanzas -esta una de las más repetidas en los centros de Arousa- mantienen una demanda elevada. En el CIFP Fontecarmoa de Vilagarcía, el centro con mayor oferta formativa con cerca de veinte ciclos, destacan titulaciones como Acondicionamiento Físico, Atención a Personas en Situación de Dependencia o Cuidados Auxiliares de Enfermería entre las más solicitadas. “Hay ciclos que tienen mucha salida, como Mecatrónica Industrial, pero no son de los más demandados”, argumentan desde Fontecarmoa.

La orientadora del instituto vilagarciano cree también que la elección del alumnado suele depender de factores como la proximidad, las preferencias personales o la nota media necesaria para acceder.

Más horas de prácticas

Más allá de toda la problemática de la demanda o de la selección de ciclos, la propia Formación Profesional ha experimentado algunos cambios en los últimos años y es que una nueva normativa ha incrementado recientemente las horas de prácticas en empresas pasando de unas 400 a cerca de 500 horas. Además se confiere también una mayor flexibilidad para cambiar de rama formativa una vez finalizados los estudios, esto sobre todo si se cursa un ciclo básico.

Precisamente las prácticas con entidades de la comarca resultan claves en todos estos cursos para facilitar su acceso al mercado laboral. Desde el CPR Plurilingüe San Fermín de Caldas destacan que en torno a un 60% de su alumnado termina quedándose a trabajar tras las prácticas. El centro, que oferta Gestión Administrativa, Actividades Comerciales e Instalaciones Eléctricas y Automáticas, señala además que muchos estudiantes llegan “con una idea equivocada del ciclo” o acaban matriculándose en determinadas ramas por descarte o por limitaciones geográficas en la oferta.

En todo caso, y más allá de conocer con certeza los motivos que impulsan al alumnado a priorizar unas u otras formaciones, lo que dejan claro los centros educativos es que la Formación Profesional continúa siendo una opción óptima para acceder al mercado laboral, sobre todo en sectores que requieren de esa mano de obra. La Xunta de Galicia, a través de la Consellería de Educación, como organismo encargado de regular estas formaciones, continúa ampliando la oferta en algunos centros o implantándola en otros para cubrir un territorio mayor y facilitar el acceso al estudio.

El IES Aquis Celenis de Caldas de Reis es ejemplo de ello, ya que el próximo año incorporará oferta de FP, en un contexto en el que cada vez más centros apuestan por titulaciones específicas ligadas a la demanda empresarial.