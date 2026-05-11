Dos barcos arousanos participaron en el desembarco del crucero del hantavirus en Tenerife

El Balayo en las tareas de desembarco EFE

Dos barcos arousanos participaron en las tareas de desembarco del crucero 'Hondius', en el que se registró una alerta sanitaria por un brote de hantavirus que se cobró la vida de tres personas. Llegó el domingo a Canarias, donde fondeó en el Puerto de Granadilla de Abona, en Tenerife.

En la ayuda al desembarco de los pasajeros, había aires de Arousa. Y es que participaron dos embarcaciones construidas en Catoira y Cambados, en Astilleros del Ulla y Polináutica, respectivamente.

El que se hizo en Cambados es el Ardentia XIV, un antiguo barco bateeiro ahora reconvertido para labores de emergencias.

hondius

El otro, el Balayo, tiene su puerto base en Santa Cruz de Tenerife pero se construyó a cientos de kilómetros, en Catoira, en Astilleros del Ulla. Ambas embarcaciones llevan desde el domingo en unas tareas que se prevé que finalicen esta tarde.