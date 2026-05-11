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Diario de Arousa

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Arousa

Dos barcos arousanos participaron en el desembarco del crucero del hantavirus en Tenerife

Fueron construidos en Polináutica, de Cambados, y Astilleros del Ulla, de Catoira

Olalla Bouza
11/05/2026 18:24
El Balayo en las tareas de desembarco
El Balayo en las tareas de desembarco
EFE
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Dos barcos arousanos participaron en las tareas de desembarco del crucero 'Hondius', en el que se registró una alerta sanitaria por un brote de hantavirus que se cobró la vida de tres personas. Llegó el domingo a Canarias, donde fondeó en el Puerto de Granadilla de Abona, en Tenerife.

En la ayuda al desembarco de los pasajeros, había aires de Arousa. Y es que participaron dos embarcaciones construidas en Catoira y Cambados, en Astilleros del Ulla y Polináutica, respectivamente.

El que se hizo en Cambados es el Ardentia XIV, un antiguo barco bateeiro  ahora reconvertido para labores de emergencias. 

hondius
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El otro, el Balayo, tiene su puerto base en Santa Cruz de Tenerife pero se construyó a cientos de kilómetros, en Catoira, en Astilleros del Ulla. Ambas embarcaciones llevan desde el domingo en unas tareas que se prevé que finalicen esta tarde.

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