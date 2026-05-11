Arousa supera las 50 donaciones de sangre por cada 1.000 habitantes

Una vecina donando sangre en Vilagarcía Mónica Ferreirós

La Axencia Galega de Doazón de Órganos e Sangue (ADOS)publicó recientemente los datos recogidos durante el año pasado en Galicia. En cuanto a donaciones de sangre, la comunidad presenta, de media, una tasa de 39 por cada 1.000 habitantes y año, índice que sigue situándose como uno de los más elevados de España, con casi tres puntos por encima de la cifra estatal registrada en los últimos años.

Los municipios arousanos ayudan a que los datos gallegos sean tan buenos, ya que, la media que se extrae de esta zona, es muy superior y alcanza las más de 50 donaciones por cada mil habitantes.

Por comarcas, la que se sitúa en la primera posición es O Barbanza, que incluso presenta una cifra superior, en siete puntos, a la media de Arousa. Después, le sigue O Salnés con 50 donaciones por cada 1.000 habitantes y, por último, se encuentran las localidades que conforman Ulla-Umia, que analizando la misma cantidad de población se sitúa en las casi 47.

Más solidarios

Los municipios de Arousa que tienen un mayor índice de donaciones de sangre en el año 2025 son Pontecesures y la Illa de Arousa. El primero de estos concellos compite muy de cerca con el de la provincia de Pontevedra que presenta mejores datos que es Salceda de Caselas. Así, mientras en el municipio cesureño el índice de donaciones por cada mil habitantes es de 75,5, el que lidera el ranking pontevedrés solo está un punto y medio arriba, alcanzando las 77.

Por otro lado, fueron un total de 351 los vecinos y vecinas de A Illa que donaron sangre, cifra que, teniendo en cuenta la población (poco más de 4.800), hace que la tasa ascienda a casi 73 por cada mil habitantes. El top tres lo cierra Boiro, lugar en el que donaron 67 personas por cada 1.000.

Esta cifra parte de que un total de 1.282 vecinos y vecinas fueron solidarios en un municipio que cuenta con casi 19.000 censados.

El autobús para donar sangre aparcado en Vilagarcía este año Mónica Ferreirós

Por comarcas

En la zona de Barbanza, el listado, tras Boiro, se completa, por orden de mayor número de donaciones, con A Pobra, Rianxo y Ribeira. Mientras los dos primeros presentan una cifra muy similar (más de 57 por cada mil habitantes), los vecinos y vecinas ribeirenses bajan esa media hasta las 45,67.

En total, en los cuatro concellos se registraron 3.666 donaciones. 1.238 de ellas corresponden a Ribeira, 1.282 a Boiro, 617 a Rianxo y 529 a A Pobra.

El ranking de las localidades más solidarias en cuanto a donaciones de Ulla-Umia lo lidera Pontecesures seguido de Caldas con una tasa de 62,51 por cada mil habitantes y Catoira con 58,32 analizando la misma cantidad de población. Los siguientes municipios que aparecen son Moraña y Valga, en el primero de ellos se recogieron un total de 165 donaciones que, teniendo en cuenta que tiene poco más de 4.100 personas censadas, ofrece un índice del 39,86. Por su parte, 222 vecinos o vecinas valguesas decidieron realizar este gesto, lo que se traduce en una tasa de 38,41 al contar con una población de 5.780 personas.

Cuntis, por su parte, recogió en el año 2025, 160 donaciones, cifra que, al ser 4.450 vecinos y vecinas, corresponde a 35,96 por cada mil habitantes.

El peor dato lo presenta Portas, concello en el que tan solo 46 personas donaron sangre en el año 2025 y baja la media hasta un 16,71.

Tras la Illa de Arousa, entre los municipios que conforman la comarca de O Salnés, destacan los datos de O Grove y Cambados con una tasa de donaciones de 58,56 y 57,20, respectivamente. En total, en estos dos concellos, durante el año pasado, 1.430 vecinos o vecinas se subieron a este autobús de la solidaridad, 793 en la capital del albariño y 637 en el municipio meco.

Una campaña de donación de sangre en Cambados en 2025 Gonzalo Salgado

El número de donaciones, teniendo en cuenta las personas censadas, sitúan a Meaño en la cuarta posición. Su número es similar a la media arousana, ya que presenta una tasa de 50,62 por cada mil habitantes.

Sanxenxo y Ribadumia son los siguientes en el listado con un número muy parecido. Así, en la capital del turismo de las Rías Baixas fueron 815 las personas que donaron y, por tanto, teniendo en cuenta que son poco menos de 18.000 habitantes, el dato que ofrece es de 45,30 por cada millar de personas. Por su parte, Ribadumia tiene una tasa de 44,09, cifra que se extrae de los 228 vecinos o vecinas que donaron y de su censo que llega a las 5.171 personas.

Los tres últimos puestos son para Vilanova, Meis y Vilagarcía, con índices de 40,95, 40,15 y 40,11 respectivamente. Sumando la cantidad de donaciones de las tres localidades se alcanza la cifra de 2.128, siendo las aportaciones vilagarcianas 1.523, las vilanovesas 417 y las meisinas 188.

Galicia

En cuanto a la totalidad de la comunidad, los datos de ADOS del año pasado señalan que los concellos más solidarios de cada provincia son, en A Coruña, Padrón con una tasa de 92 donaciones por cada mil habitantes, en Lugo, el concello de Meira, con un índice de 81, en Pontevedra Salceda de Caselas, con un dato muy similar al de Pontecesures (77 y 75,5 respectivamente) y, por último en Ourense, el municipio de A Pobra de Trives, con un total de 58.