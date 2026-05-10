Diario de Arousa

Escolares que participen en actividades sobre Astronomía acreditaranse como guías eclipse

Redacción
10/05/2026 12:19
30 marzo 2025Dos personas observan un eclipse solar
Carlota Blanco
Xunta propón aos centros educativos un programa de actividades sobre Astronomía e exploración do ceo que permitirá acreditar ao alumnado como guías escolares da eclipse solar total que terá lugar no mes de agosto e que será especialmente visible en Galicia. 

Para obter este certificado, os estudantes recibirán formación sobre este fenómeno a través do programa 'Polos Creativos' e terán que pasar varios retos vinculados ao ámbito da Astronomía

Esta iniciativa, que leva por título 'Polos eclipsados', enmárcase nas accións que a Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e FP pon ao dispor da comunidade escolar grazas á programación 'Galicia explora ou ceo. Camiño dá eclipse'. 

O alumnado desde 5º e Primaria ata 4º da ESO poderá recibirl a formación necesaria para obter o carné que o acreditará para operar como guía da eclipse para as súas familias, amigos e veciños. 

Para iso, os colexios e institutos que desexen participar poden inscribirse ata o 29 de maio a través da convocatoria lanzada no Portal Educativo

Os alumnos accederán a material específico así como ás instrucións con todas as probas do programa. Os equipos estarán formados por clases completas ou por grupos de varios alumnos e un docente.

