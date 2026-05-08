Centros educativos de Vilagarcía, Caldas y Rianxo triunfan en los II Premios José Hermida de Radio

Estudiantado de Primaria del CEIP San Clemente RR SS

Alumnado de los centros educativos CPR Plurilingüe Sangrada Familia de Vilagarcía, CEIP San Clemente de César de Caldas, y el IES Félix Muriel de Rianxo, se subieron esta mañana al escenario del auditorio de la UNED Pontevedra para recoger sus galardones de la II Gala Premios José Hermida de radios escolares.

Esta edición se presentaron un total 107 colegios y 117 podcasts entre los que estos tres centros arousanos consiguieron quedar finalistas en las categorías de Primaria y Secundaria.

Así, el CPR Plurilingüe Sangrada Familia se hizo con el primer premio de Primaria con su pódcast "Entroio en Radio Neri", en el que el alumnado aborda la historia de todos los carnavales de Galicia. El galardón constaba de un trofeo -que les entregó el propio alcalde vilagarciano, Alberto Varela-, un cheque de 3.000 euros, un vale de 500 euros para material escolar, un software de grabación y una grabadora profesional.

En la misma categoría, el CEIP San Clemente de César consiguió el segundo puesto gracias a su pódcast "Clementina Jones na procura do tesouro perdido, que profundiza en la historia de la mayor acumulación de oro conocida en la prehistoria europea, encontrada en el municipio de Caldas hace 85 años. El alumnado -que triunfa por segundo año consecutivo en la gala- se hizo con 2.000 euros, un trofeo, un vale de 400 euros para libros de la Editorial Kalandraka, un software de grabación y una grabadora profesional.

Por su parte, en la categoría de Secundaria el IES Félix Muriel se alzó con el primer premio gracias a su pódcast "Galicia, o país das marabillas", en el que el estudiantado habla sobre los diferentes mitos y leyendas existentes en Rianxo. La recompensa fue la misma que en Primaria.