Un total de cinco centros de Arousa, finalistas en los II Premios José Hermida de Radio

El alumnado del CEIP Plurilingüe San Clemente de Cesar con su proyecto 'Radio Clementina' Cedida

El Auditorio de la UNED Pontevedra acoge este viernes, a las 10:45 horas, la II Gala de los Premios José Hermida de Radio Escolar con 20 centros finalistas -cinco solo de la comarca de Arousa- entre los 107 colegios y los 117 podcasts que participaron en esta edición.

Entre los finalistas se encuentran, en la categoría de Primaria, el CEIP de Portonovo, el CEIP San Clemente de Caldas y el CPR Filipense “Sacra Familia” de Vilagarcía. Por su parte el IES de Meaño y el IES Félix Muriel de Rianxo llegan a la final en la categoría de Secundaria.

A la gala asistirán la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue; los alcaldes de Vilagarcía y Vilanova de Arousa, Alberto Varela y Gonzalo Durán; el vicepresidente de la Diputación de Pontevedra, Rafael Domínguez; y el director de la UNED Pontevedra, Víctor González.

Los galardones que se entregarán en esta segunda edición están dotados con premios de 3.000, 2.000 y 1.000 euros, tanto para la categoría de Infantil-Primaria como para la de Secundaria-Bachillerato.

La ceremonia contará además con las actuaciones de De Vacas, el mago Pedro Volta y, para poner el broche de oro, una actuación sorpresa “moi especial”.