Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Arousa 

Un total de cinco centros de Arousa, finalistas en los II Premios José Hermida de Radio

La gala será este viernes, 8 de mayo, a las 10:45 horas en el Auditorio de la UNED Pontevedra 

Fátima Pérez
05/05/2026 19:00
El alumnado del CEIP Plurilingüe San Clemente de Cesar con su proyecto 'Radio Clementina'
El alumnado del CEIP Plurilingüe San Clemente de Cesar con su proyecto 'Radio Clementina'
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
LICEO-620X50

El Auditorio de la UNED Pontevedra acoge este viernes, a las 10:45 horas, la II Gala de los Premios José Hermida de Radio Escolar con 20 centros finalistas -cinco solo de la comarca de Arousa- entre los 107 colegios y los 117 podcasts que participaron en esta edición.

Entre los finalistas se encuentran, en la categoría de Primaria, el CEIP de Portonovo, el CEIP San Clemente de Caldas y el CPR Filipense “Sacra Familia” de Vilagarcía. Por su parte el IES de Meaño y el IES Félix Muriel de Rianxo llegan a la final en la categoría de Secundaria.

A la gala asistirán la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue; los alcaldes de Vilagarcía y Vilanova de Arousa, Alberto Varela y Gonzalo Durán; el vicepresidente de la Diputación de Pontevedra, Rafael Domínguez; y el director de la UNED Pontevedra, Víctor González.

Los galardones que se entregarán en esta segunda edición están dotados con premios de 3.000, 2.000 y 1.000 euros, tanto para la categoría de Infantil-Primaria como para la de Secundaria-Bachillerato.

La ceremonia contará además con las actuaciones de De Vacas, el mago Pedro Volta y, para poner el broche de oro, una actuación sorpresa “moi especial”. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620