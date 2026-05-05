Los arenales arousanos suman 24 Banderas Azules y Sanxenxo lidera el ranking nacional

Izado de la Bandera Azul en una playa de Vilagarcía el año pasado Gonzalo Salgado

Las playas de Arousa están de enhorabuena ya que este año, dos nuevas Banderas Azules ondearán sobre su arena. En total, este distintivo internacional otorgado por la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (Adeac) y la Fundación para la Educación Ambiental (FEE) lucirá en un total de 24 arenales.

De todos ellos, la mayor parte -hasta 18- viajarán a Sanxenxo, localidad que mantiene su liderazgo en España y lo refuerza consiguiendo una nueva bandera para la playa Pampaído. Además de este arenal, repiten emblema este verano, Area de Agra, Areas, Panadeira, Silgar, Baltar, Caneliñas, Canelas, Paxariñas, Montalvo, Bascuas, Pragueira, Major, Foxos, Nosa Señora da Lanzada, Areas Gordas, A Lapa y O Espiñeiro - A Lanzada. Se suman a estos galardones el Puerto Deportivo Juan Carlos I, el Club Náutico de Portonovo y el Real Club Náutico de Sanxenxo.

Para el alcalde de la localidad, Telmo Martín, lograr estos emblemas “é un triunfo de todos, tanto do sector turístico como de todos os traballadores municipais que fan que as nosas praias sexan un referente de calidade”. Así, señala que, la Bandera Azul “é moito máis que un distintivo por todo o que significa contar con este galardón”.

Otros municipios

El resto de condecoraciones de Arousa estarán expuestas en un total de cuatro concellos más: Vilagarcía, A Illa de Arousa, Ribeira y A Pobra.

Repiten galardón, por tanto, las playas vilagarcianas de Compostela y O Campanario (ubicada en la parroquia de Bamio) y los arenales Area de Secada y Bao, que pertenecen al municipio isleño.

En la comarca do Barbanza, el arenal que volverá a ondear este distintivo durante este verano es Lombiña-Cabío, en A Pobra y, en Ribeira, lo recupera la playa de Cabío que había perdido esta distinción el año pasado.

En total, Galicia, tendrá un total de 118 Banderas Azules, diez más que en 2025, lo que consolida a esta comunicad como la tercera de España con mayor volumen de estos distintivos. Tras Sanxenxo, que es el municipio que más distinciones tiene, el siguiente en la lista es Vigo, que ondeará su galardón en un total de doce arenales.

En cuanto a provincias la que más enseñas tiene es Pontevedra con 56, seguida de A Coruña con 22 y Lugo con un total de 17. En este listado se estrena por primera vez Ourense que consigue la primera Bandera Azul de esta provincia en la playa fluvial de Os Franceses en A Veiga.

El ranking nacional por comunidades lo encabeza la Comunidad Valenciana con 151 galardones en 48 municipios diferentes (nueve más que el año pasado), lo continúa Andalucía con 143 (cinco más que en 2025) y, de número tres está Galicia. Con estos datos España revalidó este año su liderazgo mundial al alcanzar hasta 794 distintivos, lo que suponen 44 más que el año anterior.

Criterios

Las valoraciones que se tienen en cuenta para otorgar una Bandera Azul a una playa están relacionados con la sostenibilidad, la seguridad y los servicios.

Así, entre los puntos que se analizan destacan la calidad de las aguas de baño, el mantenimiento del arenal, la gestión ambiental y el manejo adecuado de los residuos, la seguridad con la presencia de socorristas, la señalización, los baños o la accesibilidad.