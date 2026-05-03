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Arousa 

Las entidades sociales tienen hasta el 11 de mayo para solicitar hasta 10.000 euros de mejoras en accesibilidad

El plan Pontevedra, Provincia +Inclusiva, es una línea de ayudas que busca promover la accesibilidad universal

Fátima Pérez
03/05/2026 19:30
Luis López, presidente de la Diputación de Pontevedra
Luis López, presidente de la Diputación de Pontevedra
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La Diputación de Pontevedra cerrará el próximo lunes 11 de mayo el plazo para que las entidades sociales sin ánimo de lucro de la provincia puedan solicitar los 210.000 euros con los que está dotado el plan Pontevedra, Provincia +Inclusiva, una línea de ayudas que busca promover la accesibilidad universal. Con ella cada entidad recibirá un máximo de 10.000 euros, siempre que no supere el 80% del presupuesto de la actuación para la que solicita la financiación.

Este programa dedica recursos a entidades sin ánimo de lucro de la provincia para romper con las barreras arquitectónicas, impulsar sistemas inclusivos de comunicación y favorecer la participación activa de todas las personas en los diferentes ámbitos de la sociedad. Desde su segunda edición, en la que se vieron beneficiados 30 colectivos, pueden participar todas las entidades sociales de la provincia independientemente del número de población que tenga el concello en el que se instaura su sede.

Así, estas ayudas suponen un impulso en las políticas de inclusión y bienestar social de la Diputación, que buscan la modernización y el refuerzo de los servicios sociales para permitir la autonomía de las entidades y desarrollar actividades sin restricciones.

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