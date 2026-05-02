De Noruega a Arousa: la gran ruta ciclista europea llega a la comarca

La señalización ya está instalada por toda la comarca y permite seguir la ruta de forma sencilla Mónica Ferreirós

El cicloturismo llega a Arousa para quedarse. La red ciclista europea EuroVelo ejecuta una “ampliación histórica” y suma un nuevo tramo de la Ruta de la Costa Atlántica incluyendo su paso por la comarca de Arousa. Tal y como asegura el Centro de Coordinación de EuroVelo en España, compuesto por las administraciones públicas interesadas en el desarrollo de estas rutas en sus territorios, los trabajos de señalización han finalizado y la infraestructura está ya plenamente operativa para conectar Europa con Arousa sobre ruedas.

Para entrar en contexto, EuroVelo es una red transfronteriza de rutas ciclistas de larga distancia que atraviesa 42 países de Europa en toda su extensión y actualmente cuenta con 17 itinerarios que suman cerca de 90.000 kilómetros. En España, los ciclistas pueden recorrer hasta tres de estas rutas: la EuroVelo 1 o Ruta de la Costa Atlántica, la EuroVelo 3 o Ruta de los Peregrinos y la EuroVelo 8 o Ruta del Mediterráneo.

EuroVelo es una red de rutas ciclistas de larga distancia que atraviesa Europa con 17 itinerarios, tres en España

A Arousa llegará la conocida como EuroVelo 1, un trazado que entra a España desde Europa por Irún (País Vasco ) y recorre 1.685 kilómetros a lo largo de 30 etapas hasta alcanzar Ayamonte (Huesca), en la frontera con Portugal. Allí, el itinerario continúa hacia el norte subiendo por el país luso para llegar hasta Valença do Miño. La “histórica” ampliación empieza justo en Tui con una incorporación de 536 nuevos kilómetros en la costa oeste de Galicia hasta Fisterra.

EuroVelo 1 o Ruta de la Costa Atlántica Mónica Ferreirós

Diez concellos de Arousa

Este nuevo tramo atraviesa de lleno la comarca de Arousa, pasando por los municipios de Sanxenxo, Meaño, Cambados, Vilanova, Vilagarcía, Catoira, Rianxo, Boiro, A Pobra do Caramiñal y Ribeira. El itinerario completo (de Tui a Fisterra) se organiza en un total de diez etapas diseñadas para completarse en una jornada, con inicio y final en localidades que cuentan con servicios esenciales como alojamiento, restauración, transporte, asistencia sanitaria y talleres de reparación de bicicletas. Además, todos los puntos son accesibles en autobús y varios también cuentan con estación de tren, lo que facilita una experiencia de viaje sostenible y flexible para todos los que se lancen a la experiencia.

Etapas y paradas

En lo que respecta al paso por la comarca, el recorrido se limita a tres etapas principales: una primera desde Bueu hasta Portonovo (Sanxenxo), una segunda hasta las Torres de Oeste en Catoira y una tercera que finaliza en Santa Uxía de Ribeira.

La señalización, que supuso una inversión de cerca de 1,37 millones de euros financiados con fondos NextGeneration, ya está instalada y permite seguir la ruta de forma sencilla, sin embargo, en los tramos compartidos con el Camino de Santiago, se ha optado por una señalización conjunta que integra ambos recorridos. Con todo ya listo para empezar a rodar, EuroVelo España, en coordinación con la European Cyclists’ Federation y la Xunta de Galicia a través de Turismo de Galicia, se prepara ahora el evento oficial de apertura de este esperado recorrido.

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Con todo, esta ampliación no solo refuerza el papel de Galicia como destino cicloturista, sino que también sitúa a la comarca arousana en el mapa europeo de las grandes rutas en bicicleta, por lo que supone un importante hito. Además, este tipo de turismo está dirigido tanto a visitantes como a locales que realizan estos trayectos a diario. “Trabajamos por extender la red de cicloturismo de España y ser un ejemplo de estándar de calidad. Nuestra misión es potenciar el cicloturismo y que este ayude al crecimiento de la infraestructura y uso cotidiano en todo nuestro territorio”, explicaba la coordinadora de Eurovelo en España, Belén Calahorro.

Desde Noruega

A nivel europeo, la EuroVelo 1 cuenta con una extensión de más de 11.700 kilómetros. La ruta recorre la costa atlántica desde Noruega, atravesando las Islas Británicas y la costa francesa antes de adentrarse en España desde los Pirineos. En otra palabras, Arousa está ahora conectada con el país noruego, al menos sobre ruedas.