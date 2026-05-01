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Arousa 

Un nuevo servicio permite a los peregrinos contratar online el envío de sus bicicletas de vuelta a casa

El servicio de Paq Bicicleta puede solicitarse a través de un formulario en el que se indica la fecha en la que se desea enviar la bici desde la Oficina Principal de Correos de Santiago

Fátima Pérez
01/05/2026 17:27
Bicigrinos durante el Camino de Santiago a su paso por Caldas
Bicigrinos durante el Camino de Santiago a su paso por Caldas
Gonzalo Salgado
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Los peregrinos y peregrinas que vayan a hacer el Camino de Santiago en bicicleta, ya tienen la posibilidad de contratar online el envío de sus bicis de vuelta a sus lugares de origen. Correos estrena esta novedad que, hasta ahora, solo podía solicitarse en oficina.

El servicio de Paq Bicicleta puede solicitarse a través de un sencillo formulario en el que se indica la fecha en la que se desea enviar la bici desde la Oficina Principal de Correos de Santiago – situada a 2 minutos de la Catedral-, cuántas bicis son y la oficina postal de destino.

Para los peregrinos que opten por esta modalidad, Correos ofrecerá cajas más grandes (170 cm de largo, 30 cm de ancho y 90 cm de alto) para poder embalar las bicis con el mínimo desmontaje. Contarán con un seguro de 300 euros, ampliable según las necesidades y un número de seguimiento para tener la bici localizada en todo momento.

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