"Os dereitos non se regalan, conquístanse": Arousa conmemora en la calle el Primero de Mayo

La manifestación de la CIG fue la primera que salió Gonzalo Salgado

Son más cosas las que los unen que las que los separan, pero un año el Primero de Mayo se conmemoró en Arousa con dos manifestaciones diferentes. Por un lado la de la CIG y por otro, y con tal solo media hora de diferencia, la de CCOO y UGT. La guerra y su afectación en los bolsillos de la clase trabajadora, la reivindicación de derechos o la mejora en convenios que se están negociando en estos momentos fueron algunas de las cuestiones que se resaltaron tanto en las consignas como en las pancartas y en los manifiestos. Y otra característica conjunta, la de que "sen loita, non hai dereitos".

La CIG

La manifestación de la central nacionalista fue la primera en salir, al filo de las once y media de la Casa do Mar. Arrancó con un lema claro: "Sen traballo non hai futuro" y siguió su recorrido habitual - que acabó en la Praza de Galicia- con otras reivindicaciones como el contrato para la Escola Infantil Municipal, un convenio digno para el metal o "sanidade pública e de calidade". La guerra, como ocurrió después en la de CCOO y UGT, centralizó también los discursos.

CCOO y UGT

Justo cuando sonaba el himno gallego en la Praza de Galicia la manifestación de CCOO y UGT circulaba a tan solo unos metros dirección la Praza de Ravella. Varias pancartas reclamaban pensiones dignas, una jubilación anticipada para el sector de la conducción y también mejoras en las condiciones de los trabajadores de Correos, entre otras. El metal - en plena negociación- también estuvo presente en la marcha. En su llegada a delante del Consistorio se procedió a la lectura del manifiesto conjunto, apelando a la unidad sindical y alertando que "sen democracia non hai dereitos laborais" y que estos "conquístanse, non se regalan".

En las dos manifestaciones se habló de la guerra, del imperialismo, de la inversión en armamento y de conflictos abiertos como son los capitaneados por Estados Unidos e Israel. En ambas, también, sonó La Internacional.